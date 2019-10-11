Euro
6.49
Dolar
5.88
BIST 100
99,027.82
Altın
1,484.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Manchester'da bıçaklı saldırı: 5 yaralı

İngiltere'nin kuzeyindeki Manchester kentinde bıçaklı saldırı sonucu 5 kişi yaralandı.

Bilal Acar   | 11.10.2019
Manchester'da bıçaklı saldırı: 5 yaralı

Manchester

İngiltere'nin kuzeyindeki Manchester kentinde bıçaklı saldırı sonucu 5 kişi yaralandı.

Manchester polisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, bir alışveriş merkezinde, öğle saatlerinde bıçaklı saldırı düzenleyen 40'lı yaşlarındaki zanlının tutuklandığı bildirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmayı Terörle Mücadele Polisinin yürüttüğü kaydedilidi.

Manchester Polis Şefi Russ Jackson yaptığı açıklamada, zanlının bir terör eyleminin hazırlanması ve başlatılması şüphesiyle tutuklandığını aktardı.

Saldırıda yaralanan 5 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise saldırıya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Manchester'daki olay karşısında şoka uğradım. Yaralılar ve olaydan etkilenenlerin yanındayım." ifadesine yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı'nın YPG tezleri manipülasyon
Barış Pınarı Harekatı ve Rusya’nın tavrı
Batı medyasında tezvirat harekattan önce başladı
IKBY Irak'taki gösterileri endişeyle izliyor
İran'ın yeni savunma vizyonunda başrol Devrim Muhafızları'nın

Benzer haberler

Manchester'da bıçaklı saldırı: 5 yaralı

Manchester'da bıçaklı saldırı: 5 yaralı

AB ile İngiltere Brexit görüşmelerini yoğunlaştırıyor

İngiltere’de yaşayan 3,6 milyon AB vatandaşı endişeli

İngiltere'den Türkiye 'güvence verdi' açıklaması

İngiltere'den Türkiye 'güvence verdi' açıklaması

Brüksel'de Brexit karşıtı gösteri

Brüksel'de Brexit karşıtı gösteri
'Brexit sancılı olacak'

'Brexit sancılı olacak'