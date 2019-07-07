Euro
6.44
Dolar
5.74
BIST 100
99,634.78
Altın
1,395.02
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Malta, Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmenleri 'şartlı' aldı

Alman sivil toplum kuruluşu Sea-Eye'ın Akdeniz'deki kurtardığı göçmenleri "hemen başka ülkelere dağıtmak" şartıyla Malta kabul etti.

Şenhan Bolelli   | 07.07.2019
Malta, Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmenleri 'şartlı' aldı

Madrid

Alman sivil toplum kuruluşu (STK) Sea-Eye'ın Akdeniz'de kurtardığı 65 düzensiz göçmeni, "hemen başka ülkelere dağıtmak" şartıyla Malta kabul etti.

Alman STK Sea-Eye'ın, Bodrum'da 2015'te cansız cesedi kıyıya vuran 3 yaşındaki Aylan Kurdi'nin ismini taşıyan gemisiyle Libya açıklarında kurtardığı 65 düzensiz göçmeni Malta kabul etti.

İtalya hükümetinin, geminin İtalya karasularına girmesine izin vermemesi üzerine yönünü Malta'ya çeviren Alman STK'nın gemisine Malta hükümeti "şartlı" onay verdi.

Malta Başbakanı Joseph Muscat, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Göçmenlerden hiçbiri Malta'da kalmayacak. Bu olay Malta makamlarının sorumluluğunda değildi. Tedaviye ihtiyacı olan gemideki 3 göçmen hemen alınacak." ifadesini kullandı.

Muscat, Aylan Kurdi'deki diğer düzensiz göçmenlerin bir askeri gemi ile Malta'da limana getirileceklerini ve en kısa sürede diğer Avrupa ülkelerine gönderileceklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin hükümeti Hong Kong'da ateşi maşayla tutuyor
Mısır'da darbenin hasarı her geçen yıl artıyor
İran’ın uranyum zenginleştirme kararı ve muhtemel sonuçları
Afganistan barışı Afganların elinde: 'Ya hep ya hiç' politikası
Suudi Arabistan-ABD ilişkilerinin sorunlu doğası

Benzer haberler

Malta, Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmenleri 'şartlı' aldı

Malta, Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmenleri 'şartlı' aldı

Düzensiz göçmenleri kurtaran STK'lere İtalya ve Malta engeli

Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Aylan bebeğin hayatı film oluyor

Aylan bebeğin hayatı film oluyor
Nijer çölünden son 3 yılda 20 bin kişi kurtarıldı

Nijer çölünden son 3 yılda 20 bin kişi kurtarıldı
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem