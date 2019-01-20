Mali'de bıçaklanan Müslüman alim hayatını kaybetti

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Mali'de, ülkenin önde gelen kanaat önderlerinden İmam Yattabare'nin oğlu Şeyh Abdoulaye Aziz Yattabare, sabah namazı çıkışında bıçaklanarak öldürüldü.

Sivillerin Korunması ve Güvenliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Şeyh Yattabare, Mali'nin başkenti Bamako'da, sabah namazı çıkışı, kendisini eşcinsellikle suçladığını ve öldürülmesi için bir çeteye direktif verdiğini ileri süren 26 yaşındaki Moussa Guindo tarafından bıçaklandı.

Hastaneye kaldırılan Yattabare yaşamını yitirirken, saldırgan Guindo ise bıçağıyla en yakın karakola teslim oldu. Guindo, Yattabare'nin kendisini eşcinsellikle suçladığını ve öldürülmesi için bir çeteye direktif verdiğini ileri sürdü.

Yerel kaynaklar, Yattabare'nin, geçen ay ülkede Hollanda merkezli bir vakfın, "cinsellik eğitimi altında eşcinselliğe özendiren bir eğitim programı" yürütmesine karşı çıktığı için siyasi hedef haline geldiğini aktardı.

Kaynaklar, Yattabare'yi öldüren kişinin, bu eğitimi destekleyen çevreler tarafından azmettirildiğini savundu.

Mali halkının, ülkenin saygın kanaat önderlerinden ve alimlerinden biri olan İmam Yattabare'nin oğlu olan Şeyh Abdoulaye Aziz Yattabare'nin öldürülmesine büyük tepki gösterdiği öğrenildi.

Şeyh Yattabare, babasından devraldığı Yattabare medresesi ve camisinde on binlerce çocuğun eğitim almasını sağlamıştı.

Muhabir: Alaattin Doğru