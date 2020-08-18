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Dünya

Mali'de askeri araçlar başkent Bamako'ya ilerliyor

Kati ve Bamako arasındaki yollar kapatıldı.

Fatma Esma Arslan   | 18.08.2020
Mali'de askeri araçlar başkent Bamako'ya ilerliyor Fotoğraf: AA Arşiv

Dakar

Mayıstan bu yana siyasi krizle mücadele eden Mali'de, başkent Bamako yakınlarındaki bir garnizondan silah sesleri duyulduğu ve askeri araçların başkente ilerlediği öğrenildi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Bamako'ya 15 kilometre mesafedeki Kati kentinde bulunan Soundjata garnizonunda sabah saatlerinden bu yana silah sesleri duyuluyor ve askeri hareketlilik yaşanıyor.

Tüm dükkan, işletme ve kamu binalarının kapalı olduğu Bamako'da, şehir sakinleri arasında panik ve endişe havasının hakim olduğu görülüyor.

Askeri araçların Kati'den Bamako'ya ilerlediği, garnizona giden yolların kapatıldığı belirtildi.

Güvenlik kaynakları, askeri bir darbe ihtimalinin güçlü olduğunu doğruladı.

Öte yandan yerel basında çıkan haberlere göre, Norveç'in Bamako Büyükelçiliği de askeri hareketlilik nedeniyle bölgedeki vatandaşlarına dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Fransa'nın Bamako Büyükelçiliği ise "Bamako'da yaşanan ciddi huzursuzluk nedeniyle vatandaşlarımıza evde kalmaları tavsiye ediliyor." açıklamasında bulundu.

Öte yandan yerel basında, bazı bakanların ve yüksek rütbeli askerlerin bir kısım askerler tarafından alıkonulduğuna dair iddialar da yer alıyor.

Kati askeri kampı, 2012'de dönemin Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure'ye karşı düzenlenen askeri darbede önemli rol oynamıştı.

Ülkede mayıs ayından bu yana muhalif gruplar, Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita karşıtı eylemler düzenliyordu.

Muhalif gruplar, eylemlerini sıkılaştıracağını açıklamış, Keita istifa etmeden geri adım atmayacaklarını duyurmuştu.

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