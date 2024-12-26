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Dünya

Mali, Fransa ve ECOWAS'tan kalan sokak ve cadde isimlerini değiştiriyor

Batı Afrika ülkesi Mali, Fransa ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğundan (ECOWAS) miras kalan cadde, sokak ve meydan isimlerini değiştirmeye başladı.

Fatma Esma Arslan Özdel  | 26.12.2024 - Güncelleme : 26.12.2024
Mali, Fransa ve ECOWAS'tan kalan sokak ve cadde isimlerini değiştiriyor Fotoğraf: Nacer Talel/AA

Dakar

Malili yetkililer, başkent Bamako'da Fransız sömürge dönemi ve ECOWAS'tan kalan sokak, meydan ve kamusal alanların isimlerini, Afrikalı topluma mal olmuş kişilerin adlarıyla değiştiriyor.

Buna göre, Bamako'daki 11 bulvar, 15 cadde, 5 sokak, 3 kamusal alana ulusal kahramanların isimleri verildi.

"ECOWAS Bulvarı'nın" ismi, Mali, Burkina Faso ve Nijer'in oluşturduğu "Sahel Devletleri İttifakı Bulvarı" olarak değiştirildi.

"Fransa-Afrika Zirvesi Meydanı'nın" ismi, "Sahel Devletleri Konfederasyonu Meydanı" oldu.

Hollanda asıllı Fransız Sömürge Valisi Joost Van Vollenhoven'ın adını taşıyan bulvar, eski Mali Cumhurbaşkanı "General Moussa Traore Bulvarı" olarak yeniden adlandırıldı.

Fransa'nın Sömürge Valisi Louis Faidherbe'in adını taşıyan caddeye de Fransızlara karşı bağımsızlık mücadelesi yürüten önemli dini figürlerden "Mamadou Lamine Drame'nın" adı verildi.

Ekim ayında Nijer de sömürge döneminden kalan cadde ve sokak isimlerini Afrikalı lider, düşünür ve tarihçilerin adlarıyla değiştirmişti.

Senegal'de de geçen haftalarda Bakanlar Kurulunda benzer bir karar alınmıştı.

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