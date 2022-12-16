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Dünya

Malezya'da toprak kayması nedeniyle 16 kişi öldü

Malezya'da bir kamp alanında meydana gelen toprak kayması nedeniyle 16 kişi öldü, 17 kişi kayboldu.

Saadet Firdevs Aparı   | 16.12.2022
Malezya'da toprak kayması nedeniyle 16 kişi öldü

Kuala Lumpur

Yetkililer, başkent Kuala Lumpur’un kuzeyindeki Selangor eyaletinde bulunan Batang Kali'deki kamp alanında heyelan oluştuğunu bildirdi.

Kamp alanında tahminen 94 Malezyalının bulunduğu, 16 kişinin hayatını kaybettiği ve 17 kişinin kayıp olduğu kaydedildi.

Polis şefi Suffian Abdullah, hayatını kaybedenler arasında 5 yaşında bir çocuğun da bulunduğunu, yaralanan 7 kişinin ise hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Bölgeye giden yollara erişim engellendi, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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