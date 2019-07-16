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Dünya

Malezya'da seçme ve seçilme yaşı 18'e indirildi

Malezya'da seçme ve seçilme yaşı 21'den 18'e indirildi.

Ömer Faruk Yıldız   | 16.07.2019
Malezya'da seçme ve seçilme yaşı 18'e indirildi

Kuala Lumpur

Malezya'da seçme ve seçilme yaşı 21'den 18'e indirildi.

Seçmenlik ve milletvekilliği adaylığında yaş sınırının 18 olarak belirlenmesine yönelik yasa değişikliği teklifi, Malezya parlamentosunun bugünkü oturumunda milletvekillerinin oylamasına sunuldu.

Anayasanın 47. maddesindeki seçme ve seçilme yaşında değişiklik öngören teklif, 222 üyeli meclisten 211'inin kabul oyunu alarak yasalaştı.

İktidar koalisyonunun tam destek verdiği teklif için ana muhalefet üyesi milletvekilleri de büyük çoğunlukla kabul oyu kullandı.

Oylamanın ardından konuşan Başbakan Mahathir Muhammed, söz konusu değişiklikle 18 yaşını dolduran her vatandaşın seçmen listesine otomatik kaydedileceğini söyledi.

Mahathir, genç neslin siyaset yapmaya daha kabiliyetli olduğunu belirterek, "Gençlerimiz kitapların haricinde film ve internet sitelerinden de bilgiye ulaşabiliyor. Ülke dışına daha çok çıkıyorlar ve bu sayede daha açık fikirliler. Hükümet olarak gençlerimizin 18 yaşında oy kullanma ve seçimlerde aday olmaları yönünde karar aldık." dedi.

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