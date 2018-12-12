Malezya'da muhalefet partisi UMNO'da toplu istifa

Muhalefetteki Birleşik Malay Ulusal Organizasyonu partisinden 4'ü milletvekili, 2'si senatör, 9'u eyalet meclis üyesi ve 21'i bölge yöneticisi olmak üzere 36 kişi istifa etti.

KUALA LUMPUR

Malezya'da 9 Mayıs genel seçimlerinin ardından 61 yıllık iktidarını kaybeden muhalefet partisi Birleşik Malay Ulusal Organizasyonu'ndan (UMNO) milletvekili, senatör, eyalet meclis üyesi ve parti bölge yöneticilerinin olduğu 36 kişi istifa etti.

Malezya basınına yansıyan haberlere göre, son bir haftadır istifa edebileceği konuşulan UMNO'nun Sabah eyaletinden seçilen 4 milletvekili, 2 senatör, 9 eyalet meclis üyesi ve partinin Sabah teşkilatından 21 bölge yöneticisi partilerinden ayrıldı.

Toplu istifanın ardından basına konuşan UMNO lideri Ahmad Zahid Hamidi, söz konusu isimlerin istifasını önceden beklediklerini, verilen kararın partiyi zayıflatmayacağını söyledi.

Öte yandan, ülkenin en çok okunan haber sitelerinden Malaysiakini, toplu istifanın arkasında eski UMNO Genel Başkan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Hishamuddin Hussein ile Başbakan Mahathir Muhammed'in olduğunu iddia etti.

Bugün yaptığı bir konuşmada iddiaları yalanlayan Başbakan Mahathir, istifa eden isimlerden bazılarının geçen hafta kendisini ziyaret ettiğini fakat bu konunun konuşulmadığını söyledi.

Seçimdeki yenilgisinin ardından daha fazla kan kaybedeceği öngörülen UMNO'dan en son eski Uluslararası Ticaret ve Endüstri Bakanı Mustafa Muhammed eylül ayında istifa ederek Mahathir'in liderliğindeki Malezya Birleşik Yerli Partisi'ne (PPBM) katılmıştı.

Muhabir: Ömer Faruk Yıldız