Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.14
Dolar
5.43
BIST 100
103,712.20
Altın
1,286.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da halka hitap ediyor CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Burdur'da
logo
Dünya

Malezya'da iki üniversitede daha Türkçe dersleri başladı

Malezya'da Yunus Emre Enstitüsünün çalışmalarıyla iki üniversitede daha Türkçe dersleri verilmeye başlandı.

Ömer Faruk Yıldız  | 06.03.2019
Malezya'da iki üniversitede daha Türkçe dersleri başladı

Kuala Lumpur

Malezya'da Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) çalışmalarıyla iki üniversitede daha Türkçe dersleri verilmeye başlandı.

Malezya'daki Yönetim ve Bilim Üniversitesi (MSU) ve Uluslararası İslam Üniversitesinde (IIUM), Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) Kuala Lumpur şubesiyle imzalanan "Tercihim Türkçe Protokolü" kapsamında müfredata giren seçmeli Türkçe dersleri başladı.

YEE Kuala Lumpur şubesinden yapılan açıklamada, MSU'da 15 öğrencinin katılımıyla haftada 2 saat örgün ve bir saat internet üzerinden Türkçe öğretiminin yapılacağı belirtildi.

IIUM'de ise Türkçenin Yönetim ve Dil Fakültesinde ikinci yabancı dil olarak müfredata girdiği ifade edilen açıklamada, üniversitenin Pagoh kentindeki kampüsünde Türkçe öğretilen toplam 3 sınıf bulunduğu ve haftada 6 saat Türkçe dersi verildiği kaydedildi.

MSU ve IIUM üniversitelerinin haricinde şimdiye kadar Malezya'da Universiti Putra Malaysia ile Malezya İslam Bilim Üniversitesi (USIM) bünyesindeki Permata İnsan Koleji ve Darulnaim Teknoloji Kolejinde, YEE'nin çalışmaları neticesinde Türkçe seçmeli ders olarak müfredata girdi.

YEE Kuala Lumpur şubesi, Malezya'nın yanı sıra Tayland'ın Patani bölgesindeki Birleşik İslam Okulu'nda da Türkçe öğrenimi sağlıyor.

Tercihim Türkçe Protokolü kapsamında YEE, Malezya ve Tayland'da toplamda 600 öğrenciye Türkçe öğretiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Esed'in Tahran ziyareti ne anlama geliyor?
Ortadoğu: Yeni dünya düzeninin adının konulduğu, oyun bozucu coğrafya
Fas-AB ilişkilerinde yeni dönem
Kuzey Kore krizinde statüko devam edecek
Pulvama’dan Balakot’a Hindistan-Pakistan gerilimi

Benzer haberler

'Malezya başka ülkelerin iç işlerine karışmamaktadır'

'Malezya başka ülkelerin iç işlerine karışmamaktadır'

Malezya'da uçan otomobil toplu taşıma ve nakliyede kullanılacak

Malezya'dan Pakistan ve Hindistan'a diyalog çağrısı

Malezya uçan otomobil üretecek

Malezya uçan otomobil üretecek
YEE'nin Türkçe Yeterlik Sınavı'nda başarı oranı yüzde 88

YEE'nin Türkçe Yeterlik Sınavı'nda başarı oranı yüzde 88
Kuala Lumpur'un kapalı çarşısı 'Pasar Seni'

Kuala Lumpur'un kapalı çarşısı 'Pasar Seni'