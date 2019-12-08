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Dünya

Malezya'da çıkan yangında 20 ev kül oldu

Malezya'nın Sabah eyaletinde çıkan yangında 20 ev kullanılamaz hale geldi.

Ömer Faruk Yıldız   | 08.12.2019
Malezya'da çıkan yangında 20 ev kül oldu

Kuala Lumpur

Malezya basınında yer alan habere göre, eyalete bağlı Tawau kentindeki itfaiye ekibi, bir yerleşim bölgesinde büyük bir yangın çıktığı ihbarı aldı.

Mahalleye giden 16 itfaiyeci, yaklaşık 30 dakika süren çalışmanın ardından alevleri kontrol altına aldı.

Yangında can kaybı yaşanmadı

Toplam 20 evin yanarak kullanılamaz hale geldiğini açıklayan itfaiye birimi, yangında can kaybı veya yaralanan olmadığını belirtti.

Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

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