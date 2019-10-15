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Dünya

Malezya zırhlı askeri araç üretiminde Türkiye ile çalışacak

Malezya Savunma Bakanı Muhammed Sabu, zırhlı muharebe aracı üretiminde Malezya'nın Türkiye ile çalışacağını açıkladı.

Ömer Faruk Yıldız   | 15.10.2019
Malezya zırhlı askeri araç üretiminde Türkiye ile çalışacak

Kuala Lumpur

Malezya'da meclis oturumunda, muhalefet partisi milletvekilinin Malezya'nın zırhlı askeri araç üretimine dair sorusu üzerine Bakan Muhammed Sabu, "Türkiye, bu alanda birlikte çalıştığımız ülkelerden bir tanesi." yanıtını verdi.

Muhammed, Başbakan Mahathir Muhammed'in temmuzda Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyareti hatırlatarak, "Başbakanımız ile hava savunma sanayisi bölgelerini inceledik ve bu alandaki teknolojilerinin, gelişmiş ülkelerle aynı seviyede olduğunu gördük." ifadelerini kullandı.

"Malezyalı savunma sanayisi şirketleri harekete geçmeli"

Yerli silah ve askeri araç üretiminin Malezya'nın bölgesel güvenliği için önemine dikkati çeken Muhammed, Malezyalı savunma sanayisi şirketlerinin silah parçaları üretimiyle sınırlı kalmayıp, diğer alanlardaki eksikleri tamamlamak için harekete geçmeleri gerektiğini vurguladı.

Muhammed, hükümetin savunma sanayisi üretimini geliştirmek için Ar-Ge çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, Malezya'nın ilerleyen yıllarda savunma alanında teknoloji üreten ülkeler arasında yer alacağını kaydetti.

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