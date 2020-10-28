Malezya Macron'un İslam karşıtı politikalarını kınadı
Malezya hükümeti, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı tutumları ve Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunmasını eleştirdi.
Kuala Lumpur
Yazılı açıklama yayımlayan Malezya Dışişleri Bakanı Hişamuddin Hüseyin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikaları başta olmak üzere dünya genelinde Müslümanlara karşı düşmanlıkların giderek arttığına dikkati çekerek "Malezya, başkalarının hakkı ihlal edilmediği müddetçe ifade özgürlüğü ve temel insan haklarını destekleme konusunda kararlıdır." ifadesini kullandı.
Hazreti Muhammed'e ve İslam'a hakaret etmenin ifade özgürlüğünün dışında olduğunu belirten Bakan Hişamuddin, "Bu tür hareketler İslam'a ve dünyadaki milyarlarca Müslümana karşı açık bir provakasyondur." açıklamasında bulundu.
Hişamuddin, Malezya'nın çok kültürlü, çok dinli, demokratik bir ülke olarak farklılıklar arası uyum ve birlikte yaşama kültürünü desteklemeye devam edeceğini vurguladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.