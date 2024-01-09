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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Maldivler, İsrail hakkında soykırım davası açılmasından memnun

Maldivler, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında (UAD) "soykırım" davası açmasını memnuniyetle karşıladı.

Salih Okuroğlu  | 09.01.2024 - Güncelleme : 09.01.2024
Maldivler, İsrail hakkında soykırım davası açılmasından memnun

Ankara

Maldivler Dışişleri Bakanlığından, Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, söz konusu dava başvurusunun memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

İsrail'in devam eden saldırılarının, başta kadın ve çocuk olmak üzere binlerce masum Filistinli sivilin hayatına mal olduğu hatırlatılan açıklamada, Maldivler'in, Filistin halkına yönelik bu kasıtlı saldırıları, Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi dahil insancıl hukukun açıkça ihlal edilmesi olarak değerlendirdiği vurgulandı.

Açıklamada, Gazze'de derhal ateşkes sağlanması ve Filistin halkına yardım ulaştırılması için insani koridorların açılması çağrısı yapıldı.

Uluslararası insan hakları hukukunu ihlal eden eylemlere karşı acilen harekete geçilmesini kolaylaştırmak için UAD'a müdahalesini hızlandırma çağrısı da yapılan açıklamada, "Maldivler, Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir çözüme ancak 1967 öncesi sınırlara sahip, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulması yoluyla iki devletli bir çözümle ulaşılabileceğine inanmaktadır." ifadesine yer verildi.

Güney Afrika, İsrail hakkında soykırım davası açmıştı

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de işlediği fiillerle 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açarak İsrail için ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etmişti.

Başvuruda "İsrail'in eylemleri ve ihmalleri soykırım niteliğindedir çünkü hususi soykırım niyetiyle işlenmiştir." ifadelerine yer verilirken, eylemlerin "Gazze'deki Filistinlileri yok etmek" amacı taşıdığı vurgulanmıştı.

Güney Afrika'nın İsrail'e açtığı "soykırım" davasının duruşmasının 11-12 Ocak'ta yapılması bekleniyor.

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