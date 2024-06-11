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Dünya

Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Chilima'yı taşıyan uçak kayboldu

Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Saulos Klaus Chilima'yı taşıyan uçağın kaybolduğu bildirildi.

Murat Özgür Güvendik  | 11.06.2024 - Güncelleme : 11.06.2024
Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Chilima'yı taşıyan uçak kayboldu

Cape Town

Malavi Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, Chilima ve beraberindeki 9 yolcuyu taşıyan askeri uçakla irtibatın kesildiği duyuruldu.

Açıklamada, başkent Lilongwe'den Mzuzu şehrine gitmek üzere havalanan uçağın radardan çıktığı belirtilerek, "Uçakla temas için tüm çabalar şu ana kadar başarısız oldu." ifadesi kullanıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, kaybolan uçağı arama faaliyetleri, Mzuzu'nun güneyindeki Chikangawa Ormanı'nda yoğunlaştırıldı.

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