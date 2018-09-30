Makedonya'daki referandumda düşük katılım

Makedonya'da, Yunanistan ile isim sorununu çözen anlaşmanın kabulüne ilişkin yapılan referandumda oy kullanma işlemi sona erdi. Referandumda kayıtlı 1 milyon 806 bin 336 seçmenin yüzde 35,9'unun oy kullandığı açıklandı.

Fotoğraf: AA/Husameddin Gina

ÜSKÜP

Makedonya Devlet Seçim Komisyonundan (DİK) yapılan açıklamaya göre, Yunanistan ile aralarındaki isim sorununu çözen anlaşmanın kabulüne ilişkin referandumda yerel saatle 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi 19.00 itibarıyla sona erdi.

Vatandaşlara "Makedonya ve Yunanistan arasındaki anlaşmayı kabul ederek Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliğine var mısınız?" sorusunun yöneltildiği referandumda, kayıtlı seçmenlerin yüzde 35,9'u oy kullandı.

Referanduma halkın ilgisi beklenenin çok altında kaldı. Referandumun başarılı olması için kayıtlı seçmen sayısının yarısından bir fazlasının, yani en az 903 bin 169 seçmenin sandığa gitmesi gerekirken, bu sayı sandıkların kapanmasına yarım saat kala sadece yüzde 34,09 olarak açıklandı.

"Evet"ler önde

DİK internet sitesinde yer alan verilere göre, oyların yüzde 80'i sayılırken, seçime katılım ise halen yüzde 35,9 seviyesinde. Açılan sandıklardan çıkan sonuçlara göre, sandığa gidenlerin yüzde 91,2'si "evet", 5,8'i "hayır" oyu kullandı.



Seçime nihai katılım ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmasa da sonuçları değerlendiren liderlerin açıklamalarından ve açılmayan sandık sayısında sona yaklaşılmış olmasından referanduma yeterli katılım olmayacağı anlaşıldı.

Muhalefet yanlıları kutlamalara başladı

Öte yandan, referandumu boykot eden muhalefet yanlıları, başkent Üsküp'teki meclis binası önünde toplanarak, "referandumun başarısızlığını" kutladı.

"Boykot ediyorum" adı verilen grup tarafından düzenlenen kutlamaya katılanlar, halay çekip şarkı söyledi. Ellerinde Makedonya bayrakları bulunan grup, "Boykot oy kullanmıyor demektir", "Size, ismim ve kimliğimle müzakere etme hakkını kim verdi?" yazılı dövizler taşıdı.



Dünya Makedon Kongresi Başkanı Todor Petrov, yaptığı konuşmada, bugünün Makedon tarihi için büyük bir gün olduğunu vurgulayarak, burada devletin ismi ve milletin kimliğinin korunduğunu, bununla gurur duyulması gerektiğini ifade etti.



Makedonya'nın adının değiştirilmesini öngören anlaşmanın kabulüne ilişkin referanduma karşı olduklarını göstermek için toplandıklarını kaydeden Petrov, Devlet Seçim Komisyonunun açıkladığı sonuçları kabul etmediklerini söyledi.



Petrov, iki ülke arasındaki anlaşmanın kabul edilerek Makedonya'nın NATO ve Avrupa Birliğine (AB) üyeliği ile devletin adının ve milletin kimliğinin değiştirilmesi kararının, bugünkü referandumda kabul edilmediğini savundu.

Makedonya Başbakanı Zaev: Vatandaşların iradesi tartışılmazdır

Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından düzenlendiği basın toplantısında, referandumda verilen oyların nihai olduğunu belirten Zaev, "Vatandaşların iradesi tartışılmazdır, buna saygı gösterilmesi gerekir." dedi.

İstişari olan bu referandumda oy kullananların iradesinin, mecliste siyasi eyleme dönüşmesi gerektiğini söyleyen Zaev, muhalefetteki İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE) milletvekillerinden, oy kullanan vatandaşların çoğunluğunun seçimine saygı göstermelerini beklediğini kaydetti.

Zaev, "Aksi takdirde diğer demokratik aracı kullanmamız gerekecek. Bu da hemen erken genel seçimler demek." ifadesini kullandı.

Vatandaşların onurlu ve özgür bir şekilde oylarını kullandıklarına işaret eden Zaev, "Beklediğimiz gibi görünür bir çoğunluk varsa o zaman gelecek bellidir. Meclisteki milletvekillerin sesi, Makedonya'nın tüm vatandaşları için daha iyi yaşam ve NATO ile AB süreçlerini hızlandırma yönünde olmalı."diye konuştu.

Mickoski: Seçmen 'Burası Makedonya' mesajı verdi

Makedonya'daki muhalefet partisi İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE) Genel Başkanı Hristijan Mickoski ise düzenlediği basın toplantısında, referandumu değerlendirdi.

Katılımın düşük olduğu referandumun hem Yunanistan ile yapılan anlaşmanın hem de hükümetin "mağlubiyeti" olduğunu savunan Mickoski, "Burada Makedonlar yaşıyor. Kimliğimiz Makedon. Dilimiz Makedonca. Atalarımız da Makedon." ifadelerini kullandı.



Mickoski, katılımın yüzde 50'nin altında kalması ve bu nedenle geçersiz sayılması beklenen referandumda isim anlaşmasının aleyhine oy veren ya da sandığa gitmeyerek boykot eden seçmenlerin "Burası Makedonya" mesajı verdiğini vurguladı.

Makedonya Başbakanı Zoran Zaev'in erken seçime ilişkin açıklamasını da değerlendiren muhalefet lideri, Zaev'in erken seçime değil, emekliliğe gitmesi gerektiğini vurguladı.

Muhabir: Furkan Abdula-Admir Fazlagikj-Lejla Bıogradlıja-Kayhan Gül-Bekim Laci