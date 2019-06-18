Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.60
Dolar
5.87
BIST 100
92,343.71
Altın
1,345.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Mahkeme vefatının ardından Mursi'nin duruşmasını erteledi

Kahire Ceza Mahkemesi, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin duruşmasını, vefatının ardından bir gün sonra yapma kararı aldı.

Hussein Mahmoud Ragab Elkabany,Hamdi Yıldız   | 18.06.2019
Mahkeme vefatının ardından Mursi'nin duruşmasını erteledi

Kahire

Alınan bilgiye göre, Kahire'nin güneyindeki Tura cezaevinde kurulan mahkeme salonunda görülen dava sırasında Muhammed Mursi'nin vefatının ardından Yargıç Muhammed Şirin Fehmi, duruşmanın bir gün sonra yapılmasına karar verdi. 

Mursi, vefat ettiği duruşmada mahkemeden söz istemiş ancak konuşma imkanı bulamamıştı. Duruşma salonunda baygınlık geçiren Mursi sedyeyle taşınarak hastaneye kaldırılmıştı.

Daha sonra Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Mursi'nin hastaneye geldiğinde vefat etmiş olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Muhammed Mursi ve 23 kişi "Hamas lehine casusluk yaptıkları" iddiasıyla yargılanıyordu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail’de siyasi kültürün ve istikrarın testi olarak erken seçimler
Abe'nin İran ziyareti ve Körfez krizinde diplomatik çözüm arayışı
Kazakistan'da Tokayev dönemi
ABD yaptırımlarının Türkiye-Rusya iş birliğine muhtemel etkileri
Myanmar lideri Suu Çii aşırı sağa yaklaşıyor

Benzer haberler

Mursi savunmalarında neleri haykırdı?

Mursi savunmalarında neleri haykırdı?

Mısırlı muhaliflerden Mursi için taziye mesajları

'Mursi'nin Mısır'da demokrasi ve adalete yönelik katkıları hatırlanacaktır'

İran'dan Mursi'nin vefatına ilişkin taziye mesajı

İran'dan Mursi'nin vefatına ilişkin taziye mesajı

Arap dünyasından Mursi'nin vefatına ilişkin taziye mesajları

Arap dünyasından Mursi'nin vefatına ilişkin taziye mesajları
'Darbeciler Mursi’nin naaşından korkuyorlar'

'Darbeciler Mursi’nin naaşından korkuyorlar'