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Dünya

Madrid'de binlerce kişi NATO karşıtı gösteri yaptı

NATO'nun 28-30 Haziran'daki zirvesine ev sahipliği yapan İspanya'nın başkenti Madrid'de binlerce kişi NATO karşıtı gösteri düzenledi.

Şenhan Bolelli   | 26.06.2022
Madrid'de binlerce kişi NATO karşıtı gösteri yaptı Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

Madrid

İspanya'daki sol ve komünist görüşlü sivil toplum kuruluşlarının (STK) çağrısıyla organize edilen "Barış için: NATO'ya hayır" başlıklı gösteriye, koalisyon hükümetinin küçük ortağı Unidas Podemos ittifakına bağlı Birleşik Sol (IU) ve Podemos partilerinin temsilcileri de destek verdi.

Kent merkezinde yapılan yürüyüşte, NATO karşıtı pankartlar taşınıp, "Savaşlara hayır", "NATO'ya hayır", "NATO üsleri dışarı", "Askeri harcamalar yerine okul ve hastane yapın" sloganları atıldı.

Gösteriyi organize eden İspanyol STK'lerin temsilcileri, Madrid'de yapılacak NATO Zirvesi'nin "savaş yanlısı bir zirve" olduğunu savundu.

Koalisyon hükümeti ortakları arasında NATO tartışması

Diğer yandan Madrid'deki NATO Zirvesi, ülkedeki koalisyon ortağı partiler arasında da tartışma yarattı.

Koalisyonun küçük ortağı Unidas Podemos ittifakına bağlı bakanlar, NATO'nun politikalarını eleştirip, zirveyi protesto etti.

Hükümetin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisinden olan Savunma Bakanı Margarita Robles ise yaptığı açıklamada, NATO karşıtlarının "açık bir şekilde azınlık" olduğunu belirterek "Gösteri yapanlara saygı duysam da barış onların malı değildir. Hepimiz barış için çalışıyoruz." dedi.

Elcano Enstitüsünün hafta içinde yayımladığı ve "İspanyolların yüzde 83'ünün NATO'ya açık ve net bir destek verdiğinin" belirtildiği anket sonucunu hatırlatan Robles, Madrid'de yapılan gösterinin İspanya'nın imajına zarar verdiğini kaydetti.

Robles, "Sadece barıştan konuşmak yeterli değil, barış için çalışmak gerekiyor. Barışı korumanın ve barış için çalışmanın en iyi yolu, NATO tarafından alınan kararlarda olduğu gibi caydırıcı politikalardır." dedi.

Hükümet, "Barış için Devlet Platformu" adlı örgütün 29 Haziran'da Madrid'de yapmak istediği NATO karşıtı gösteriyi ise güvenlik gerekçesiyle yasakladı.

İspanya hükümeti, Madrid'in ev sahipliğinde yapılacak ve 44 ülkeden devlet veya hükümet başkanları ile dışişleri ve savunma bakanlarının katılacağı NATO Zirvesi'ni organize etmek için yaklaşık 50 milyon avro harcadığını açıklamıştı.

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