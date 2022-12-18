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Dünya

Madrid'de 6 binden fazla kişi Noel Baba kostümüyle koştu

İspanya'nın başkenti Madrid'de geleneksel olarak yapılan Noel Baba Koşusu'na 6 bin 105 kişi katıldı.

Şenhan Bolelli   | 18.12.2022
Madrid'de 6 binden fazla kişi Noel Baba kostümüyle koştu Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

Madrid

Madrid'de Noel döneminde geleneksel hale gelen Noel Baba Koşusu, Castellana Bulvarı güzergahındaki 4 kilometrelik parkurda yapıldı.

Sosyal dayanışma felsefesiyle yapılan etkinlikten elde edilen gelir sosyal dışlanma riski altında olan çocuklara yönelik yardım kampanyalarına bağışlandı.

Yetkililer, koşuya resmi katılım sayısının 6 bin 105 olduğunu açıkladı.

Soğuk havaya rağmen kırmızı renkli Noel Baba kostümleriyle koşan her yaştan katılımcı, spor ve eğlenceyi bir arada yaşadı.

İspanya'nın Pamplona kentinde ise Noel Baba kıyafetli 700 kadar motosikletli kent merkezinde turlayarak, hastanedeki çocuklara hediye götürdü.

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