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Dünya

Madagaskar'da 7 yeni kurbağa türü keşfedildi

Madagaskar'da 7 yeni kurbağa türü keşfeden araştırmacılar, söz konusu kurbağaların çıkardığı seslerin ünlü "Star Trek" dizisinin ses efektlerine benzemesi nedeniyle bu türlere diziden isimler verdi.

Ayşe İrem Tiryaki  | 16.10.2024 - Güncelleme : 16.10.2024
Madagaskar'da 7 yeni kurbağa türü keşfedildi

Ankara

Vertebrate Zoology dergisinde, Madagaskar'da keşfedilen kurbağa türlerine ilişkin bir araştırma yayımlandı.

Yağmur ormanlarında 7 yeni tür bulunduğunu kaydeden araştırmacılar, bu kurbağaların diğer türlerle "tiz bir ses" çıkararak iletişim kurduğunu ifade etti.

Araştırmacılar, bu türlerin hepsinin birbirinden farklı bir "tiz ses" çıkardığını belirtti.

Araştırmacılar, kurbağaların çıkardığı sesin "Uzay Yolu (Star Trek)" dizisindeki ses efektine benzemesi nedeniyle türlere, dizi karakterleri "Kirk, Picard, Sisko, Janeway, Archer, Burnham ve Pike"dan esinlenerek isim verdiklerini ifade etti.

Kurbağalara "kolay" rastlanmadığını ifade eden araştırmacılardan Miguel Vences, "Ormanın derinliklerine ve dağ zirvelerine büyük keşif gezileri yapmak zorunda kaldık." ifadesini kullandı.

Araştırmacılardan Andolalao Rakotoarison ise Madagaskar'ın kurbağa popülasyonu açısından zengin olduğuna işaret ederek "Buraya her geldiğimizde yeni türler buluyoruz ve sadece kurbağalar açısından bile henüz tanımlamadığımız birkaç yüz tür var." değerlendirmesinde bulundu.

Yaşadıkları ortam çıkardıkları sesi etkilemiş olabilir

Kurbağaların akarsu kenarlarında yaşadığını belirten araştırmacılar, bu durumun iletişim için "tiz ses" kullanmalarına etki etmiş olabileceğini belirtti.

Araştırmacılardan Jörn Köhler, "Eğer kurbağalar bildiğimiz gibi ses çıkarıyor olsalardı, akan suyun sesi nedeniyle duyulmayabilirlerdi." ifadesini kullandı.

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