Euro
10.14
Dolar
8.37
BIST 100
1,463.28
Altın
1,850.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Madagaskar, açlık ve kuraklığa karşı acil durum planı oluşturdu

Madagaskar hükümeti, ülkedeki açlık ve kuraklığa karşı acil durum planı hazırladı.

Gülbahar Sayım   | 14.06.2021
Madagaskar, açlık ve kuraklığa karşı acil durum planı oluşturdu

Antananarivo

Madagaskar'ın güneyindeki Taolagnaro bölgesinde hafta sonu açlık ve kuraklığa çözüm bulmak amacıyla düzenlenen bölgesel konferansa, Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina ve Başbakan Christian Ntsay'in yanı sıra ile çok sayıda üst düzey yetkili katıldı.

Başta açlık sorunu olmak üzere birçok sıkıntıyla karşı karşıya olan ülkenin güney bölgesindeki sorunları çözmek hedefiyle gerçekleştirilen konferansta katılımcılar acil durum planını kabul etti.

Buna göre, içme suyu için Efaho Nehri'nden Ambovombe bölgesine kadar boru hattı döşenecek. Açlık sorunu içinse ihtiyaç duyulan bölgelerde beslenme ve tıbbi rehabilitasyon merkezleri kurulacak.

Ülkenin güneyinde kuraklığa bağlı kıtlık ve gıda sorunu yaşanıyor. İklim değişikliğinin olumsuz etkileri nedeniyle 1 milyon kişi gıda krizi ile karşı karşıya bulunuyor. Kuraklık, ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılıkla geçinenleri olumsuz etkiledi.

Bölge sakinleri, kuraklığın özellikle çocukları olumsuz etkilediğini ve yetersiz beslenme kaynaklı pek çok hastalığın görüldüğünü aktardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'li şirket Novavax'ın ürettiği Kovid-19 aşısının klinik denemelerde yüzde 90 etkili olduğu bildirildi
Dünya genelinde yaklaşık 2 milyar 388 milyon doz Kovid-19 aşısı yapıldı
Kovid-19 sporcu ya da genç dinlemiyor evde de ağır geçiyor
İran Sağlık Bakanlığı yerli Kovid-19 aşısı COVIRAN Bereket'in acil kullanımına izin verdi
Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 1 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesinde

Benzer haberler

Madagaskar, açlık ve kuraklığa karşı acil durum planı oluşturdu

Madagaskar, açlık ve kuraklığa karşı acil durum planı oluşturdu

'İlkbahar kuraklığı' Türkiye genelinde etkili oldu

Denizli'de suları çekilen nehirde 'Sudan Koyun Geçirme Yarışması' düzenlemek için çözüm aranıyor

ABD'nin batı yakasında tarihi kuraklık oranları yaz için tehlike sinyali veriyor

ABD'nin batı yakasında tarihi kuraklık oranları yaz için tehlike sinyali veriyor
Tarım ve Orman Bakanlığı kuraklığı sahada yakından takip ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı kuraklığı sahada yakından takip ediyor