Euro
6.53
Dolar
5.89
BIST 100
121,474.80
Altın
1,556.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Macron'un bulunduğu tiyatro salonuna girmeye çalışan eylemcilerden protesto

Fransa'nın başkenti Paris'te emeklilik reformunu protesto eden eylemciler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un içerisinde bulunduğu tiyatro salonuna girmeye çalıştı.

Yusuf Özcan   | 18.01.2020
Macron'un bulunduğu tiyatro salonuna girmeye çalışan eylemcilerden protesto

Paris

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Paris'teki bir tiyatro salonunda olduğuna ilişkin bazı gazeteciler tarafından sosyal medyada paylaşım yapılmasının ardından, onlarca eylemci tiyatro salonun önünde toplandı. 

Emeklik reformunu protesto eden gösterciler, Macron karşıtı sloganlar attı. Göstericiler, tiyatro salonuna girmeye çalıştı ancak polis engeliyle karşılaştı.

Macron ise tiyatro salonundan güvenlik güçlerinin eşliğinde ayrılabildi.

Fransa'da 5 Aralık'tan bu yana Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı grev ve gösteriler düzenleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Berlin Konferansı Libya krizini çözebilir mi?
Sudan’da güvenlik birimleri savaşı
İsrail jeopolitiğini yeniden okumak: İran-Umman-Libya üçgeni
İran yol ayrımında
NATO’nun yeni tehdit algısı ve Çin

Benzer haberler

Macron'un bulunduğu tiyatro salonuna girmeye çalışan eylemcilerden protesto

Macron'un bulunduğu tiyatro salonuna girmeye çalışan eylemcilerden protesto

Fransa, Orta Doğu'ya uçak gemisi gönderecek

Fransa'da emeklilik reformuna karşı gösterilerde 11 kişi gözaltına alındı

Macron tüm polislerin eylemcilere şiddet uygulamadığını savundu

Macron tüm polislerin eylemcilere şiddet uygulamadığını savundu
Fransa, Sahel bölgesine ilave 220 asker gönderecek

Fransa, Sahel bölgesine ilave 220 asker gönderecek
Paris Savcılığı polis şiddetine ilişkin iki yeni soruşturma açtı

Paris Savcılığı polis şiddetine ilişkin iki yeni soruşturma açtı