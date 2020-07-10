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Dünya

Macron'dan Netanyahu'ya 'ilhak planından kaçınılması' çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Filistin toprağı Batı Şeria'da ilhak planından kaçınması gerektiğini söyledi.

Yusuf Özcan   | 10.07.2020
Macron'dan Netanyahu'ya 'ilhak planından kaçınılması' çağrısı

Paris

Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Macron dün Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Macron, Netanyahu'dan Filistin topraklarını ilhak etmeye yönelik önlemlerden kaçınmasını istedi.

Bu tür adımların uluslararası hukuka aykırı olacağını ifade eden Macron, ülkesinin İsrail'in güvenliğine duyduğu bağlılığa işaret etti.

Macron, Orta Doğu'da gerilimin düşmesine yönelik çaba konusundaki kararlılığının altını çizdi.

İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da açıkladığı sözde Orta Doğu Barış Planı'nda, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

İsrail'de Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Bölgesel İşbirliği Bakanı Ofir Akunis, 1 Temmuz'da İsrail radyosuna yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri temmuz ayı başından itibaren "ilhak" etme planının ilerleyen bir tarihe ertelendiğini belirtmişti.

Plana son halinin verilmesi için İsrail ve ABD'li yetkililerin görüşmelere devam ettiğini kaydeden Akunis, planın temmuz sonunda hayata geçirilmesini beklediğini söylemişti.

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