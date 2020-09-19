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Dünya

Macron'dan Doğu Akdeniz için Türkçe mesaj

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Doğu Akdeniz'e ilişkin, "Türkiye'ye net bir mesaj gönderdik; iyi niyetli, naiflik olmaksızın sorumlu bir diyaloğu yeniden açalım." ifadesini kullandı.

Yusuf Özcan   | 19.09.2020
Macron'dan Doğu Akdeniz için Türkçe mesaj

Ile-de-France

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter hesabından ilk kez Türkçe paylaşımda bulunarak, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilime ilişkin açıklama yaptı. 

Emmanuel Macron, şunları kaydetti:

"Ajaccio'da, Türkiye'ye net bir mesaj gönderdik; iyi niyetli, naiflik olmaksızın sorumlu bir diyaloğu yeniden açalım. Bu çağrı bundan böyle Avrupa Parlamentosunun da çağrısı. Görünüşe göre de işitilmiş. İlerleyelim."

24-25 Eylül'de Belçika'nın başkenti Brüksel'de Doğu Akdeniz'in de gündem maddeleri arasında yer alacağı Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi düzenlenecek.

Geçen hafta Korsika'nın başkenti Ajaccio'da AB Üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi gerçekleştirilmişti.


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