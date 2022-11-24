Dolar
18.63
Euro
19.42
Altın
1,755.36
ETH/USDT
1,211.50
BTC/USDT
16,695.00
BIST 100
4,875.45
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile 81 ilden gelen öğretmenlerle Ulus'taki Birinci Meclis'te düzenlenen programda konuşuyor Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara’da UMED iş birliğinde İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen Dijital Medya Paneli'ne katılıyor Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, İstanbul'da ‘’Tarım Varsa Hayat Var Projesi Gazeteci Buluşması'’nda konuşuyor Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünde Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin basın toplantısı düzenleniyor
logo
Dünya

Macron, yeni bir düzene topluca geçiş yapıldığını söyledi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eski bir düzenden yeni bir düzene topluca geçiş yapıldığını belirtti.

Esra Taşkın   | 24.11.2022
Macron, yeni bir düzene topluca geçiş yapıldığını söyledi

Paris

Paris'te Elysee Sarayı'nda Fransız belediye başkanlarının yanı sıra bazı Ukraynalı belediye başkanlarını ağırlayan Macron, buradaki konuşmasında, Fransız toplumundaki değişimlere işaret etti.

Macron, şiddetin toplumlara yerleştiğini belirterek "Demokraside nefret ve şiddete yer yok çünkü bizi temsil eden kişileri seçiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa'nın farklı deniz aşırı topraklarında son zamanlarda meydana gelen "şiddet olaylarına" atıfta bulunan Macron, "Eski bir düzenden yeni bir düzene topluca geçiş yapıyoruz. Bunca gerilimi yaratan bu." ifadesini kullandı.

Son yıllarda "sarı yelekliler", Kovid-19 salgını, Avrupa kıtasına geri dönen savaş ve enerji gibi krizlerden geçildiğine dikkati çeken Macron, başka krizler de geçireceklerini söyledi.

Macron ve Zelenskiy eş başkanlık yapacak

Ukrayna-Rusya Savaşı'na da değinen Macron, Rusya'nın Ukrayna halkını umutsuzluğa itmek istediğini belirtti.

Rusya'yı kastederek "Hedefler artık askeri değil saldırıya uğrayanlar sadece (Ukraynalı) savaşçılar değil." diyen Macron, 13 Aralık'ta Paris'te Ukrayna'yı desteklemek için düzenlenecek konferansa Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile eş başkanlık yapacaklarını bildirdi.

Macron, bu savaşın Fransızlar üzerinde doğrudan sonuçları olduğundan bahsederek Fransızların enflasyonla, enerjiyle alakalı endişeler üzerinde durduğunu ve artan enerji fiyatlarının belediyeleri de etkilediğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Müzik üniversitesi öğrencilerinden şehit Aybüke öğretmen için video klip
Bartın'da selde yıkılanların yerine yapılan 4 köprü ulaşıma açıldı
Şırnak ve Siirt'te 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-15' operasyonu başlatıldı
Google, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü özel bir logoyla kutladı
Diyanet İşleri Başkanlığı, 500 imam hatip ve müezzin kayyım alacak

Benzer haberler

Macron, yeni bir düzene topluca geçiş yapıldığını söyledi

Macron, yeni bir düzene topluca geçiş yapıldığını söyledi

Anket: Fransa'da hemşirelerin yüzde 29'u, bir yıl içinde mesleği bırakmayı düşünüyor

Fransa'da enerji krizi nedeniyle sanayi bölgeleri elektrik kesintisi riskiyle karşı karşıya

Fransa'ya Lucas Hernandez'den kötü haber

Fransa'ya Lucas Hernandez'den kötü haber
Fransa ilk maçında farklı kazandı

Fransa ilk maçında farklı kazandı
İngiltere, Fransa ve Almanya'dan, İran'ın nükleer programını genişletme kararına kınama

İngiltere, Fransa ve Almanya'dan, İran'ın nükleer programını genişletme kararına kınama
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet