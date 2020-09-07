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Dünya

Macron, Uygur Türklerine yönelik baskıları kınadı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türklerine yönelik muameleleri ve baskıları sert şekilde kınadı.

Yusuf Özcan   | 07.09.2020
Macron, Uygur Türklerine yönelik baskıları kınadı

Paris

Fransız basınında yer alan haberlere göre Macron, milletvekili Aurelien Tache'nin kendisine yazdığı mektuba dün yanıt vererek Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türklerine yönelik muameleler ve baskıların kabul edilmez olduğunu ve bunları sert şekilde kınadığını belirtti. 

Çinli yetkililerle yaptığı görüşmelerde Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde "eğitim merkezi" adı altında faaliyet gösteren kampların kapatılması konusunu dile getirdiklerini kaydeden Macron, bu kamplardaki uygulamaların insan haklarına aykırı olduğunu vurguladı.

Macron, kamplarla ilgili belgeleri de dikkatle incelediğini aktardı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, 21 Temmuz'da yaptığı açıklamada Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne uluslararası gözlemcilerin girmesine derhal izin vermesi gerektiğini söylemişti.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki tartışmalı kamplar

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde "eğitim merkezi" adı altında faaliyet gösteren kamplar ile Uygurların kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller, uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.

Pekin'in "mesleki eğitim merkezleri" olarak adlandırdığı ancak uluslararası kamuoyunun "yeniden eğitim kampları" şeklinde tanımladığı yerlerde, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre en az 1 milyon Uygur'un kendi rızası dışında tutulduğu tahmin ediliyor.

Pekin yönetimi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde kaç kamp bulunduğuna, bu kamplarda kaç kişinin olduğuna ve bu kamplardaki kişilerden ne kadarının sosyal hayata döndüğüne ilişkin bilgi vermiyor.

Çin'in, bölgede yaşayan Müslüman Uygurlara, Çince dil eğitimi ile mesleki ve kültürel kurslar verdiğini öne sürdüğü kampların durumu hakkında net verileri paylaşmaması, uluslararası kamuoyunda derin kaygılara yol açıyor.

BM İnsan Hakları Konseyine üye 22 ülke, Temmuz 2019'da Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygurlar ve diğer azınlıklara yönelik muamelesini eleştiren ve kitlesel gözaltıların durdurulması çağrısında bulunan mektubu imzalamıştı.

BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken, Çin şimdiye kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi.

Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini geri çeviriyor.

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