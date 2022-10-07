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Dünya

Macron, Ukrayna için özel fon oluşturulacağını duyurdu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'nın savaş çabalarını desteklemek için özel fon oluşturulması kararının alındığını duyurdu.

Esra Taşkın   | 07.10.2022
Macron, Ukrayna için özel fon oluşturulacağını duyurdu

Paris

Çekya'nın başkenti Prag'daki gayriresmi AB Zirvesi sonrası yaptığı basın toplantısında Macron, zirvede Ukrayna-Rusya savaşını ve enerji meselesini ele aldıklarını belirtti.

Macron, ülkesinin Ukrayna'ya askeri ekipman desteğini anımsatarak, Fransa'nın ek CAESAR obüsleri gönderilmesine ilişkin bazı Avrupalı ortaklarıyla çalışmaya devam ettiğini söyledi.

"(Zirvede) ayrıca Ukrayna'nın savaş çabalarını ve Rus saldırılarına karşı direnişi desteklemek için gerektiğinde en çok ihtiyaç duyduğu malzemeleri doğrudan sanayicilerimizden satın almasını sağlayacak özel fon oluşturma kararı aldık." diyen Macron, bu fonu ilk etapta 100 milyon avroyla donatacaklarını belirtti.

Macron, Avrupa Birliği'nin (AB) Rus gazına bağlılığının azaldığına dikkati çekerek, AB'nin kullandığı Rus gazının toplam içindeki payının yaklaşık yüzde 30-35'ten bugün yüzde 7,5'e gerilediğini dile getirdi.

"Daha zor olacak, gelecek kış için hazırlanmalıyız." diyen Macron, Avrupa'da özellikle elektrik ara bağlantılarını geliştirmeye devam etmeleri gerektiğini söyledi.

Macron, birçok Fransız'ın araçlarının akaryakıt deposunu doldurabilme kapasitelerine ilişkin endişelerini bildiğini ve bununla ilgili hükümetin harekete geçtiğini belirterek, halktan panik yapmamalarını istedi.

Hakkında yasa dışı menfaat sağlamak suçlamasıyla soruşturma açılan Elysee Sarayı Genel Sekreteri Alexis Kohler'in görevde kalmasını savunan Macron, İtalya konusunda da yeni başbakan kim olursa olsun onunla çalışacağını sözlerine ekledi.

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