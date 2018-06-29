Macron kendi planını Fransa'da uygulamayacak

BRÜKSEL

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB üyesi 28 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nin sonunda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in geçen cumartesi Paris’i ziyareti sırasında "bölgesel tahliye merkezlerini" gündeme getirdiklerini belirten Macron, Fransa’nın sığınmacıların hedefindeki ilk ülke olmadığını ve bu nedenle bu merkezlerin Fransa’da açılmayacağını bildirdi.

Dublin Anlaşması'nın, sığınmacıları taşıyan bir deniz aracının, bulunduğu noktaya en yakın güvenli liman tarafından kabul edilmesini zorunlu kıldığını hatırlatan Macron, “Fransa, göçmenlerin ilk hedefi ülke olmadığı için burada göçmen kabul merkezleri açılmayacak. Fakat Fransa, bu merkezlerin açılacağı ülkelerle eğer isterlerse, dayanışma içinde olacak ve finansal destek verecek.” dedi.

Macron, bu merkezlerin açılacağı ülkelere finansman ve organizasyon anlamında destek verileceğini, ayrıca hep birlikte hareket edilerek sığınmacıların ait oldukları ülkelere gönderilmesinin sağlanacağını kaydetti.

“İtalya’daki göçle ilgili sorun, aslında sığınmacıların gelişi ile alakalı değildir.” diyen Macron, geçen yıla oranla İtalya’ya gelen sığınmacıların sayısının yüzde 80 azaldığını, krizin başından beri İtalya sokaklarında, daha önce sığınma başvurusuna ret yanıtı almış ve bundan sonra da olumlu yanıt alma ihtimali bulunmayan 600 bin düzensiz göçmenin olduğunu belirtti.

Macron, bu kişilerin İtalya topraklarında sıkışıp kaldığını ve durumlarına bir çözümün de henüz bulunamadığını ifade etti.

Zirve öncesi İspanya, İtalya ve Yunanistan gibi, sığınmacıların Avrupa’ya giriş noktası ülkeler ve Vişegrad Grubu (Macaristan, Slovakya, Çekya ve Polonya) ülkelerinin liderleri ile görüştüğünün ve çok farklı yaklaşımların varlığını gördüğünün altını çizen Macron, “Bu anlaşma, İtalya ve Fransa’nın teklifi üzerine yapılan müzakereler sonrası kabul edildi. Vişegrad ülkeleri için göçmenlerin Avrupa’ya giriş yaptığı ülkelerle sorumluluk paylaşımı prensibinin kabulü mümkün değildi. Fakat sonunda orta yolu bulduk ve anlaşmaya vardık.” dedi.

Sığınmacılar için "bölgesel tahliye merkezleri"ne yeşil ışık

AB Zirvesi’nin bugün yayımlanan sonuç bildirgesinde, zirvenin ana gündem maddesini oluşturan sığınmacılar hakkında alınan önlemler sayesinde AB'ye yasa dışı göçün yüzde 95 azaltıldığına dikkat çekilmiş, Doğu ve Batı Akdeniz rotalarındaki sığınmacı akınında ise artış olduğuna işaret edilmişti.

Sığınmacıların AB'ye girdiği İtalya gibi "cephe" ülkelerle dayanışma gösterilmeye devam edileceği aktarılan bildirgede, denizde kurtarılan sığınmacıların üye ülke topraklarının dışında "bölgesel tahliye merkezleri"nde toplanması fikrinin üçüncü ülkelerle yakın iş birliğiyle araştırılması kararı alındığı aktarılmıştı.

Bildirgede, AB topraklarında kurtarılan sığınmacılar için tüm üye ülkelerin sorumluluk alması gerektiği de belirtilmişti.

Muhabir: Ömer Aydın