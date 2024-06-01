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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Macron: Gazze'deki savaş sona ermeli

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aylardır İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'deki savaşın sona ermesi gerektiğini belirtti.

Esra Taşkın  | 01.06.2024 - Güncelleme : 01.06.2024
Macron: Gazze'deki savaş sona ermeli

PARİS

Macron, X hesabından Fransızca, İngilizce, Arapça ve İbranice yaptığı paylaşımlarda, Fransa'nın ortaklarıyla bölgedeki herkes için barışın ve güvenliğin sağlanması için çalıştığını bildirdi.

Bölgede iki devletli çözüm ve barış konusunda çalışmak için rehinelerin serbest bırakılması ve kalıcı ateşkesin sağlanması gerektiği değerlendirmesinde bulunan Macron, "Gazze'deki savaş sona ermeli. ABD'nin kalıcı barış için teklifini destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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