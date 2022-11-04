Macaristan'da DEAŞ üyesi yakalandı

BUDAPEŞTE
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, terör örgütü DEAŞ üyesi bir kişinin yakalandığı bildirildi.
Budapeşte Başsavcılığı tarafından Macar Haber Ajansına (MTI) yapılan açıklamada, hakkında uluslararası yakalama emri bulunan bir DEAŞ üyesinin tutuklandığı belirtildi.
Açıklamada, Suriye'de DEAŞ'a katıldığı ve terör eylemlerinde yer aldığı belirtilen kişinin, Tacikistan'a iade sürecinin incelendiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.