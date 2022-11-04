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Dünya

Macaristan'da DEAŞ üyesi yakalandı

Mehmet Yılmaz   | 04.11.2022
Macaristan'da DEAŞ üyesi yakalandı

BUDAPEŞTE

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, terör örgütü DEAŞ üyesi bir kişinin yakalandığı bildirildi.

Budapeşte Başsavcılığı tarafından Macar Haber Ajansına (MTI) yapılan açıklamada, hakkında uluslararası yakalama emri bulunan bir DEAŞ üyesinin tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, Suriye'de DEAŞ'a katıldığı ve terör eylemlerinde yer aldığı belirtilen kişinin, Tacikistan'a iade sürecinin incelendiği kaydedildi.

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