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Dünya

Macaristan Meclisi Finlandiya’nın NATO’ya üyeliğini onayladı

Macaristan Ulusal Meclisi Finlandiya’nın NATO’ya üyeliğini onayladı.

Aşkın Kıyağan  | 27.03.2023 - Güncelleme : 27.03.2023
Macaristan Meclisi Finlandiya’nın NATO’ya üyeliğini onayladı

Budapeşte

NATO üyesi 29 ülkenin meclislerinden onay alan Finlandiya, bugün de Macar meclisinden gereken desteği aldı. Macaristan Ulusal Meclisinde Finlandiya’nın NATO’ya üyeliği 6’ya karşı 182 oyla mecliste kabul edildi.

Finlandiya'nın NATO'ya üye olabilmek için son olarak TBMM'den onay alması gerekiyor.

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