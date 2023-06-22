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Dünya

Macaristan, Bosna Hersek'in AB'ye hızlı üyeliğini destekliyor

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesinin, Bosna Hersek'in Avrupa Birliğine (AB) hızlı üyeliğinden yana olduğunu söyledi.

Vesna Besic, Lejla Biogradlija  | 22.06.2023 - Güncelleme : 22.06.2023
Macaristan, Bosna Hersek'in AB'ye hızlı üyeliğini destekliyor Fotoğraf: Nihad Ibrahimkadic/AA

Saraybosna

Orban, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki resmi temasları kapsamında, Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo tarafından resmi törenle karşılanırken, heyetler arası görüşmenin ardından Orban ve Kristo basın toplantısı düzenledi.

Macaristan'ın, Bosna Hersek'in yanında olduğunu belirten Orban, "Belki sınır komşusu değiliz, ancak siyasi ve ekonomik anlamda komşuyuz. Buna ek olarak dünyadaki en karmaşık siyasi yapılardan birini nasıl idare edebildiğinizi hayranlıkla takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Viktor Orban, Avrupa'nın yeni güç, enerji ve dinamiklere ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, "AB için Balkanlar ve Bosna Hersek daha çok gerekli. Brüksel'de ne konuşulursa konuşulsun. Macaristan, Balkanlar'ın, daha doğrusu Bosna Hersek'in hızlı üyeliğinden yana." diye konuştu.

Balkanlar'ın güvenliği ve gelişimi için daha çok yatırım yapılması gerektiğinin altını çizen Orban, "Biz Macarlar, yaptırıma dayalı bir siyaseti desteklemiyoruz. Yaptırımlar, siyasette bir çözüm getirmez." değerlendirmesinde bulundu.

Orban, ülkesinin, Bosna Hersek'ten, hangi alanlarda yatırım yapabileceğinin sinyallerini de beklediğini kaydetti.

"Ziyaret karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesi için önemli bir adım olacak"

Kristo da Macaristan'a verdiği destek dolayısıyla teşekkür ederek, Orban'ı Bosna Hersek'teki güncel siyasi gelişmeler hakkında bilgilendirdiğini aktardı.

AB aday ülke statüsü alan ve üyelik sürecinde bulunan Bosna Hersek için Macaristan ile iyi işbirliğinin önem taşıdığını dile getiren Kristo, "Bugünkü ziyaretin, karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesi için önemli bir adım olacağını düşünüyorum." dedi.

Orban, temasları kapsamında, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerince kabul edilecek. Orban'ın, Bosna Hersek ziyaretine, Banja Luka kentinde devam etmesi bekleniyor.

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