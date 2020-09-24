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Dünya

Macaristan, AB'nin yeni göç paketini kabul etmeyecek

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB'ye yasa dışı hiç kimsenin kabul edilmemesi gerektiğini kaydederek, ''Paket göçü idare edelim diyor ama Macarların duruşu ise göçü durduralım şeklinde" dedi.

Mehmet Yılmaz   | 24.09.2020
Macaristan, AB'nin yeni göç paketini kabul etmeyecek Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Budapeşte

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun hazırladığı yeni göç ve mülteci paketini kabul etmeyeceklerini açıkladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Çekya Başbakanı Andrej Babis ve Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile Brüksel'de bir araya gelen Başbakan Orban, görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Orban, AB Komisyonu'nun sığınmacı konusunda duruşunu değiştirmediğini sadece farklı şekilde ifade ettiğini savunarak, ''AB Komisyonu'nun çarşamba günü tanıttığı yeni göç ve mülteci paketinde kota, farklı bir şekilde isimlendirilse bile yine de kotadır ve Macaristan bunu kabul etmiyor.'' dedi.

Pakette herhangi bir ilerleme olmadığını, AB'ye yasa dışı hiç kimsenin kabul edilmemesi gerektiğini kaydeden Orban, ''Paket göçü idare edelim diyor ama Macarların duruşu ise göçü durduralım şeklinde.'' diye konuştu.

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