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Dünya

Macar basını, Türk SİHA'larının Macaristan'da teste girdiğini yazdı

Macar Magyar Nemzet gazetesi, Vestel Savunma tarafından geliştirilen KARAYEL-SU silahlı insansız hava aracının (SİHA) Macar ordusu tarafından denendiğini yazdı.

Mehmet Yılmaz   | 12.11.2021
Macar basını, Türk SİHA'larının Macaristan'da teste girdiğini yazdı

Budapeşte

Magyar Nemzet gazetesinin David Laszlo imzalı "Türk SİHA'ları Papa'da kendini tanıtıyor" başlıklı haberinde, Vestel Savunma tarafından geliştirilen KARAYEL-SU silahlı insansız hava aracının, Macaristan Silahlı Kuvvetlerinin Papa Hava Üssü'nde hem karada hem de havada fotoğrafının çekildiğini belirtti.

Laszlo haberinde, Macaristan Savunma Tedarikinden Sorumlu Hükümet Yetkilisi Gaspar Maroth'un mayıs ayındaki bir röportajında, Macar hükümetinin 2018'den beri drone stratejisinin olduğunu ve satın alma konusunda ise birçok Türk firmasını incelediği şeklindeki sözlerine yer verdi.

Macaristan güvenlik güçlerinin Vestel Savunma tarafından geliştirilen KARAYEL-SU'yu tercih edebileceğine dikkati çeken Laszlo, KARAYEL-SU'nun tam otonom kalkış, iniş ve uçuş özelliğinin yanı sıra azami 20 saat havada kalış süresine sahip olduğunu ve söz konusu aracın hem Türkiye hem de Suudi Arabistan tarafından kullanıldığını ve fiyatının da rakiplerine oranla daha uygun olduğunu belirtti.

Laszlo, "Türkiye'nin drone teknolojisinde lider güç olarak kabul edilmesi bu yarışta Türkiye'yi ön plana çıkarıyor. Bu teknolojinin sahada da kullanılmasının büyük rolü var. Örneğin, Dağlık Karabağ, Libya ve Suriye'deki sınavlarında çok iyi not aldılar. Ayrıca, Macaristan ve Türkiye arasında mükemmel bir savunma iş birliği mevcut. Ejder Yalçın tipi Türk zırhlı muharebe araçları bu yıl orduya teslim edildi." ifadelerini kullandı.

Ejder Yalçın'lar bu yılın başında Macar ordusuna teslim edilmişti

Nurol Makina tarafından üretilen 10 Ejder Yalçın, 11 Şubat'ta Macar güvenlik güçlerine teslim edilmiş, kısa süre içinde 40 zırhlı aracın daha teslim edileceği açıklanmıştı.

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