Lviv halkı tarihi eserleri korumaya alıyor
Lviv şehir merkezinin ortasında yer alan Meryem Ana Kilisesi'nin çevresindeki heykeller, herhangi bir saldırı ihtimaline karşı korumaya alındı.
Lviv
Rusya'nın saldırısı sonrası Ukrayna’nın çok sayıda bölgesinde çatışmalar sürüyor.
Ukrayna'nın batısındaki en büyük şehri olan Lviv henüz saldırıya uğramasa da kent halkı muhtemel saldırıya karşı çeşitli önlemler alıyor.
Lvivliler, şehri barikatlarla çevirdi ve şehir merkezindeki tarihi eserleri korumaya aldı.
Bu kapsamda Meryem Ana Kilisesi’nin etrafındaki heykeller ve eserlerin etrafı kalın süngerlerle çevrildi.
Tarihi eserler, jelatin ambalajla kaplandı.
Şehrin simgesi haline gelen birçok eserin de bu şekilde korumaya alınacağı öğrenildi.
Lviv şehri, Ukrayna'nın kültür merkezlerinden biri olarak görülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.