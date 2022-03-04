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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Ukraynalı siviller Polonya’ya gelmeye devam ediyor. Korczowa’daki toplama merkezinden yayındayız.
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Dünya

Lviv halkı tarihi eserleri korumaya alıyor

Lviv şehir merkezinin ortasında yer alan Meryem Ana Kilisesi'nin çevresindeki heykeller, herhangi bir saldırı ihtimaline karşı korumaya alındı.

Abdullah Tevge   | 04.03.2022
Lviv halkı tarihi eserleri korumaya alıyor Fotoğraf: Abdullah Tevge - Anadolu Ajansı

Lviv

Rusya'nın saldırısı sonrası Ukrayna’nın çok sayıda bölgesinde çatışmalar sürüyor.

Ukrayna'nın batısındaki en büyük şehri olan Lviv henüz saldırıya uğramasa da kent halkı muhtemel saldırıya karşı çeşitli önlemler alıyor.

Lvivliler, şehri barikatlarla çevirdi ve şehir merkezindeki tarihi eserleri korumaya aldı.

Bu kapsamda Meryem Ana Kilisesi’nin etrafındaki heykeller ve eserlerin etrafı kalın süngerlerle çevrildi.

Tarihi eserler, jelatin ambalajla kaplandı.

Şehrin simgesi haline gelen birçok eserin de bu şekilde korumaya alınacağı öğrenildi.

Lviv şehri, Ukrayna'nın kültür merkezlerinden biri olarak görülüyor.

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