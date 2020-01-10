Euro
6.53
Dolar
5.88
BIST 100
118,282.20
Altın
1,550.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kilyos açıklarında tanker ile çarpışan balıkçı teknesi battı
logo
Dünya

Lufthansa Tahran seferindeki uçağını geri döndürdü, uçuşları askıya aldı

Lufthansa, LH600 sefer sayılı yolcu uçağının Tahran’a doğru seyir halindeyken alınan kararla Frankfurt'a geri döndürüldüğünü, bu güzergaha bugün planlanan uçuşun da yapılmayacağını duyurdu.

Bahattin Gönültaş   | 10.01.2020
Lufthansa Tahran seferindeki uçağını geri döndürdü, uçuşları askıya aldı

Berlin

Alman hava yolu firması Lufthansa'dan yapılan açıklamada, kararın “Tahran Havalimanı'nın çevresindeki değişen güvenlik durumunun yeniden değerlendirilmesi” sonucu alındığı belirtildi. 

Açıklamada, şirketin, sahadaki durum ile ilgili otoritelerle değerlendirmelere devam ettiği vurgulanarak, ayrıntılı bilgilerin elde edildikten sonra gelecek günlerde planlanan uçuşların yapılıp yapılmayacağına karar verileceği ifade edildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Boeing 737 tipi yolcu uçağı 8 Ocak'ta İran'ın, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü balistik füzelerle vurmasından saatler sonra düşmüş, uçaktaki 176 yolcudan kurtulan olmamıştı.

İranlı yetkililer, uçağın teknik bir arıza nedeniyle düştüğünün sanıldığını açıklamış, Ukraynalı yetkililer de ilk etapta aynı fikirde olduklarını duyurmuştu. Ancak daha sonra kara kutuları bulunan uçağın düşüş nedeninin henüz bilinmediği ifade edilmişti.

Basına konuşan birçok Amerikalı yetkili, ABD istihbaratının, Ukrayna Hava Yollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının İran tarafından fırlatılan füzelerden biriyle düşürüldüğünü değerlendirdiğini öne sürmüştü.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau ellerinde Ukrayna uçağının İran'a ait füze ile vurulduğuna dair bilgiler ve kanıtlar olduğunu açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD-İran çatışması vekiller üzerinden devam edecek
GÖRÜŞ - Araplar Türkiye’den neden korkar?
Türkiye-Rusya dostluğunun yeni sembolü: TürkAkım
İran’ın misillemesiyle Kasım Süleymani konusu kapanır mı?
Küresel ekonomideki belirsizlik ABD-İran gerginliği ile derinleşiyor

Benzer haberler

Lufthansa Tahran seferindeki uçağını geri döndürdü, uçuşları askıya aldı

Lufthansa Tahran seferindeki uçağını geri döndürdü, uçuşları askıya aldı

İran Sivil Havacılık Kurumu: Füze isabet etseydi uçağın o an patlaması gerekirdi

Lufthansa İran ve Irak'a uçuşları askıya aldı

İran'dan 'yolcu uçağı füzeyle düşürüldü' iddiasına yalanlama

İran'dan 'yolcu uçağı füzeyle düşürüldü' iddiasına yalanlama
Zelenskiy'den Tahran’da düşen uçakta ölenlerin yakınlarına başsağlığı

Zelenskiy'den Tahran’da düşen uçakta ölenlerin yakınlarına başsağlığı
İran Genelkurmay Başkanı Bakıri: ABD'nin her türlü yeni adımına daha ezici bir karşılık vereceğiz

İran Genelkurmay Başkanı Bakıri: ABD'nin her türlü yeni adımına daha ezici bir karşılık vereceğiz