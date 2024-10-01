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Dünya

Lufthansa, İsrail ve Lübnan uçuş iptallerini uzattı

Alman hava yolu firması Lufthansa'nın, İsrail ve Lübnan'a uçuş iptallerinin süresini uzattığı bildirildi.

Bahattin Gönültaş  | 01.10.2024 - Güncelleme : 01.10.2024
Lufthansa, İsrail ve Lübnan uçuş iptallerini uzattı

Berlin

Lufthansa'dan yapılan açıklamada, mevcut güvenlik analizine dayanılarak Orta Doğu'daki operasyonlarda güncellemeye gidildiği ifade edildi.

Açıklamada, Tel Aviv uçuşlarının 31 Ekim'e kadar, Lübnan'ın başkenti Beyrut bağlantılarının ise 30 Kasım'a kadar askıya alındığı belirtilerek, iptallerden etkilenen yolculara, ücretsiz rezervasyon değişikliği veya iptal seçeneğinin sunulduğu kaydedildi.

Şirket, Tahran uçuşlarını 26 Ekim'e kadar askıya almıştı.

İsrail'in saldırılarından ardından artan güvenlik endişeleri nedeniyle Lufthansa son zamanlarda Orta Doğu'ya uçuş iptallerini defalarca uzattı.

Lufthansa Grubu, Eurowings, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines gibi firmaları da bünyesinde bulunduruyor.

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