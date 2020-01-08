Lufthansa İran ve Irak'a uçuşları askıya aldı
Lufthansa, İran ve Irak'ın hava sahasından geçen uçuş güzergahlarını "tedbiren" askıya aldı.
Berlin
Alman hava yolu firması Lufthansa, İran ve Irak'a uçuşları ve iki ülkenin hava sahalarından geçen uçuş güzergahlarını "tedbiren" askıya aldığını duyurdu.
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Şirketten yapılan açıklamada, ABD ile İran arasında Orta Doğu'da yükselen gerilim nedeniyle İran ile Irak hava sahasından geçen uçuşların güzergahlarının talep üzerine "tedbiren" değiştirilmesi kararı alındığı ve bu ülkeler üzerinden uçuşların yapılmadığı belirtildi.
Lufthansa, günlük yapılan Frankfurt-Tahran uçuşunun iptal edildiğini ve cumartesi günü planlanan Erbil uçuşunun da yapılmayacağını duyurdu.
Sabah saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmadığı bildirilmişti.
Öte yandan, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Amerikan hava yolu şirketleri ve pilotlarının İran, Irak ve Basra Körfezi üzerinde uçmalarını yasakladığını duyurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.