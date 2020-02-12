Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin zorlu yaşam mücadelesi sürüyor
Lübnan'ın Arsal bölgesinde en temel ihtiyaçlardan yoksun yaşayan ve zorlu kış şartlarıyla mücadele eden Suriyeli mülteciler yardım bekliyor.
Beyrut
Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Lübnan'a sığınan bir milyona yakın Suriyeli mülteci, yıllardır seslerini medya vasıtasıyla uluslararası topluma duyuruyor olsa da yaşadıkları sorunlara çare bulamadı.
Bölgede dondurucu soğuklar yaşanırken, yakacak sıkıntısı ve yolların kar nedeniyle kapanması, Suriyelilerin günlük hayatlarına devam etmelerine mani oluyor.
Farkındalık ve Teselli Derneği Direktörü Muhammed Yahya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Arsal kampında ciddi manada ısıtıcı ve gıda eksikliği var. Durum çok trajik." diye konuştu.
Bölgedeki 120 kampta toplam 60 bin Suriyeli mültecinin yaşadığına dikkati çeken Yahya, insani krizin yardım kuruluşlarının kapasitesinin çok üzerinde olduğunu vurguladı.
Yahya, "Daha öncesinde Türkiye'den yardım kuruluşları Arsal kampına yardım yapmıştı. Şimdi yine Türkiye'den yardım programlarının başlaması için hazırlıklar yapılıyor." şeklinde konuştu.
Türkiye'den yardım kuruluşlarının dernekleriyle koordinasyon içinde çalıştıklarını belirten Yahya, birlikte tıbbi yardımların yanı sıra barınakların tamiri ve çadır kurulması gibi çalışmaların yürütüldüğünü sözlerine ekledi.
Yardım çığlığı
İç savaşın yaşandığı 1975-1990 yıllarından bu yana en büyük ekonomik krizin yaşandığı Lübnan'da, hükümet Suriyeli mültecilerin krizini çözebilecek bir program yürütemiyor.
Arsal kampında ciddi anlamda yakacak sıkıntısı çekilirken, Suriyeli çocuklar plastik poşet ve ayakkabı dahil buldukları her şeyi yakacak olarak kullanıyorlar.
Kampın sakinlerinden 60 yaşındaki Ebu Casim, çok zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiklerini belirterek, kampta hayatta kalabilmek için Türkiye ve İslam alemine yardım çağrısında bulundu.
Suriye'nin Humus ilinin Lübnan sınırı yakınlarındaki Kuseyr ilçesinden gelen 50 yaşındaki Şifa Hüseyin de, "Yakacak hiçbir şeyim yok. Bu soğukta giyecek kışlık elbisem de yok." dedi.
Hüseyin, "Türkiye halimize baksın ve bize yardım etsin. Yalan söylemiyorum. Yollarımız kardan kapandı." şeklinde konuşarak Suriyeli mültecilerin içinde bulunduğu durumu dile getirdi.
Lübnan'daki Suriyeli mülteciler
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, 2019 sonu itibariyle Lübnan'daki Suriyeli mülteci sayısını 914 bin olarak açıklamıştı.
Lübnanlı yetkililer, geçen yıldan beri ülkedeki Suriyeli mültecilere gönüllü olarak ülkelerine dönmeleri çağrısı yapıyor. Yetkililer, mültecilerin ülkedeki sınırlı kaynaklara baskı yaptığını ve uluslararası toplumun mülteciler konusunda desteğinin eksik olduğunu belirtiyor.
Ancak Suriye'ye geri dönen mültecileri, Beşşar Esed rejiminin alıkoyma, zorla silah altına alma, zorla kaybettirme gibi uygulamaları bekliyor. Rejim güçlerinin mülklerine el koyduğu mülteciler, döndüklerinde kalacak yerlerinin olmaması nedeniyle de mağdur oluyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.