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Dünya

Lübnan'daki genel seçimde oy verme işlemi sona erdi

Lübnan'daki genel seçimde sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemi sona erdi ve sayımlara geçildi.

İdiris Okuduci   | 15.05.2022
Lübnan'daki genel seçimde oy verme işlemi sona erdi Fotoğraf: İdiris Okuduci/AA

Beyrut

Lübnan İçişleri Bakanlığında seçim sürecini takip eden Lübnan Başbakanı Necib Mikati, "Seçimlerin gerçekleşmesi için ilgili tüm kurumlar üzerine düşeni yaptı." ifadesini kullandı.

Tüm ülkelerde olduğu gibi seçimlerde zorluk ve sıkıntıların meydana geldiğini belirten Mikati, "Lübnan Devleti ve vatandaşları için büyük bir zafer elde ettik." dedi.

Ülke genelindeki seçim merkezlerinde sabah saat 07.00'de başlayan oylama, akşam saat 19.00'da sona erdi.

Bazı vatandaşların oy verme işlemini son dakikaya bırakmasına rağmen güvenlik güçlerinin kimseyi içeri almadığı görüldü.

Özellikle ordu tarafından zırhlı araçlarla seçim merkezlerinin etrafında yoğun güvenlik önemleri alındı.

Oy sayım işlemlerinin bitmesinden sonra resmi olmayan ilk anket sonuçlarının gece yarısı açıklanması, yarın Lübnan İçişleri Bakanlığı tarafından da ilk resmi sonuçların duyurulması bekleniyor.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre, ülkede 3 milyon 917 bin kayıtlı seçmen bulunuyor. Seçimlerde 718 aday, 128 sandalyeli meclis için yarışıyor.

Lübnan'da son olarak 6 Mayıs 2018'de yüzde 49'luk katılım oranı ile seçimler düzenlenmişti.

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