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Dünya

Lübnan'da üç eski bakan hakkında yolsuzluk suçlaması

Lübnan'da üç eski bakan, haklarındaki yolsuzluk suçlamasıyla Başkanlar ve Bakanlar Yargılama Yüksek Kuruluna sevk edildi.

Hacer Başer   | 21.11.2019
Lübnan'da üç eski bakan hakkında yolsuzluk suçlaması

Beyrut

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Mali Suçlar Savcısı Ali İbrahim, eski Enformasyon Bakanları Nicolas Sahnavi, Butros Harb ve Cemal el-Cerrah hakkında iddianame hazırlayarak, üç ismi Başkanlar ve Bakanlar Yargılama Yüksek Kuruluna sevk etti.

Savcı İbrahim, İletişim Bakanlığına bağlı Touch, Alfa ve Ogero telekomünikasyon şirketleri müdürleri hakkında da kamu malını israf ve sebepsiz zenginleşme suçlamasıyla iddianame hazırladı.

İstifa eden son hükümetin Enformasyon Bakanı Cemal el-Cerrah ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, mali suçlar savcısının iddianame hazırlama yetkisi bulunmadığını belirterek, dosyanın meclise gönderilmesi ve dava için parlamentonun üçte ikisinin onayının alınması gerektiğini kaydetti.

Savcıya yakın kaynaklar daha önce, siyasilerden hakkında yolsuzluk iddiaları bulunan bazı isimlerin ifadeye çağrılacağını ifade etmişti.

Göstericiler yolsuzluğa bulaşan yöneticilerin yargılanmasını istiyor

Lübnan'da hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de başlayan protestolar kısa sürede ülke geneline yayılmıştı.

Gösterilere 13 gün direnen Başbakan Saad el-Hariri, 29 Ekim'de istifasını sunmak zorunda kalmıştı.

Ülke genelinde küçük eylemlerle protestolarını sürdüren göstericilerin, iç savaşın sona erdiği 1990'dan bu yana yönetimi paylaşan siyasi partilerin oluşturduğu kabine yerine, teknokratlardan oluşan bağımsız ve küçültülmüş bir hükümet kurulması, erken seçime gidilmesi, yolsuzluğa bulaşan yöneticilerin yargılanması gibi talepleri bulunuyor.

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