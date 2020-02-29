Lübnan'da Kovid -19 nedeniyle eğitime bir hafta ara verildi
Lübnan'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle eğitime bir hafta ara verildi.
Beyrut
Lübnan'da yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgını nedeniyle eğitime bir hafta ara verilmesi kararlaştırıldı.
Lübnan Eğitim Bakanı Tarık el-Meczub yaptığı açıklamada, cumartesiden itibaren 8 Mart'a kadar eğitime ara verilmesini kararlaştırdıklarını bildirdi.
Açıklamada, kararın Sağlık Bakanı Hamed Hasan ile yapılan istişare sonucunda alındığı vurgulandı.
Bu arada Lübnan'da, cuma günü 4'üncü Kovid-19 vakası tespit edildiği duyurulmuş, Suriye uyruklu kadın hastanın Refik Hariri Devlet Hastanesinde karantina altına alındığı ve durumunun stabil olduğu belirtilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.