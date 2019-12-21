Euro
6.58
Dolar
5.94
BIST 100
111,176.80
Altın
1,477.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Lübnan'da Hariri destekçileri Diyab'a karşı protestolarını sürdürüyor

Lübnan'da Saad Hariri taraftarları, hükümeti kurma görevinin Hassan Diyab'a verilmesini protesto etmeyi sürdürdü.

Hamdi Yıldız   | 21.12.2019
Lübnan'da Hariri destekçileri Diyab'a karşı protestolarını sürdürüyor

Beyrut

Beyrut'un batısındaki Korneş Mezraa bölgesinde, Diyab'ı protesto eden göstericilerle trafiğe kapatılan yolları açmaya çalışan ordu güçleri arasında gerginlik yaşandı. 

Protestocu kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanan ordu güçlerine, göstericiler taş ve molotofkokteyli ile cevap verdi. Uzun süreli koşuşturma ve arbedenin yaşandığı bölgede onlarca kişi yaralandı.

Korneş Mezraa bölgesindeki bir cami imamı minarelerden göstericilere evlere dönmelerini ve askere saldırmamaları çağrısında bulundu.

Eski Başbakan Saad el-Hariri'nin yönetimden uzaklaştırılması için hükümeti kurma görevinin Hizbullah desteğiyle Hassan Diyab'a verildiğini savunan öfkeli protestocular, muhtemel yeni hükümet başkanı aleyhinde sloganlar attı.

Öte yandan Hariri Twitter hesabından yaptığı duyuruda göstericilerden derhal caddeleri boşaltmaları çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Avn, Meclis'teki siyasi gruplarla gerçekleştirdiği istişare görüşmelerinin ardından, yeni kabineyi oluşturma görevini perşembe günü Diyab'a vermişti.

Akademisyen Hassan Diyab, Lübnan Meclisi'nde 14 Mart Blokunu oluşturan Şii Hizbullah, Emel Hareketi ve Cumhurbaşkanı Avn'ın kurucusu olduğu Özgür Yurtseverler Hareketi'nin desteğiyle Meclis'teki 128 vekilden 69'unun oyunu alarak yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.

Lübnan'da 17 Ekim'de ekonomik durum ve vergilere karşı başlayan protestolar, Başbakan Saad el-Hariri'nin istifasına yol açmıştı. Gösterilere 13 gün direnen Hariri, 29 Ekim'de istifasını sunmak zorunda kalmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail’de siyaset krizinin temel dinamikleri
Irak gösterileri: Yeni kuşaklar ve talepler
Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler sonrası Türkiye-İsrail ilişkileri
Libya'daki kırılgan ittifaklar Türkiye'yi zorlayabilir
İngiltere'de erken seçimin galibi Brexit

Benzer haberler

Lübnan'da Hariri destekçileri Diyab'a karşı protestolarını sürdürüyor

Lübnan'da Hariri destekçileri Diyab'a karşı protestolarını sürdürüyor

Lübnan'da Diyab'ın hükümeti kurmakla görevlendirilmesi protesto edildi

Lübnan'da yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Diyab'dan 'reform ve istikrar' vaadi

Lübnan'da Hizbullah'ın desteklediği Hassan Diyab hükümeti kurmakla görevlendirildi

Lübnan'da Hizbullah'ın desteklediği Hassan Diyab hükümeti kurmakla görevlendirildi
Protestoların sürdüğü Lübnan nasıl bir sistemle yönetiliyor?

Protestoların sürdüğü Lübnan nasıl bir sistemle yönetiliyor?
Lübnan Başbakanı Hariri yeni hükümeti kurma görevini kabul etmeyeceğini yineledi

Lübnan Başbakanı Hariri yeni hükümeti kurma görevini kabul etmeyeceğini yineledi