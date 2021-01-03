Euro
9.09
Dolar
7.44
BIST 100
1,476.72
Altın
1,898.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Lübnan'da ekonomik kriz ve işsizlik nedeniyle gösteri düzenlendi

Lübnan'daki ekonomik kriz, işsizlik ve hayat pahalılığı Trablusşam kentinde düzenlenen eylemlerle protesto edildi.

Mahmut Geldi   | 03.01.2021
Lübnan'da ekonomik kriz ve işsizlik nedeniyle gösteri düzenlendi Fotoğraf: Mahmut Geldi/AA

Trablusşam

Ülkede derinleşen ekonomik krizin, işsizlik ve yoksulluğu artırmasına karşı ülkenin kuzeyinde yer alan Trablusşam'da birkaç günden beri protestolar için meydanlara inme çağrısı yapıldı.

Çağrılar üzerine bugün öğleden sonra Trablusşam'ın Nur Meydanı, Hamidiye Saat Kulesi'nin yer aldığı Tel Meydanı'nda toplanan kalabalık, giderek artan işsizliğin yanı sıra yerel para biriminin yaşadığı değer kaybı ve hayat pahalılığına dair şikayetlerini dile getirdi.

Ağustosta Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlamanın ardından istifa eden Hassan Diyab hükümetinin yerine aylardan beri yenisini kuramayan siyasi güçlerin aleyhinde sloganlar atan protestocular, "tek çözüm erken seçimlere gitmektir" ve "Ey Arap Birliği ülkeleri bizi kurtarın" yazılı pankartlarla yürüyüş düzenledi.

Siyasi yetkililerin yolsuzluk ve ihmalkarlıklarına da tepkilerin dillendirildiği protesto eylemleri, ordunun kentte aldığı yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi.

Ülkedeki ekonomik kriz

Kamu borcunun 90 milyar doları aştığı Lübnan, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizlerden birini yaşıyor.

İşsizliğin yüzde 35'in, yoksulluğun yüzde 50'nin üzerinde olduğu Lübnan, ağustosta Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlamayla ekonomik açıdan daha da zor duruma düştü.

Siyasi güçler ile yöneticileri ülkedeki mevcut ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır yönetimi paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

Ülkede siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle 10 Ağustos'tan bu yana yeni hükümet kurulamıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de Kovid-19 aşısı riskli gruplara uygulanmaya başlandı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Filistinlilerden DSÖ'ye 'Filistinli tutuklulara Kovid-19 aşısı yapması için İsrail'e baskı uygula' çağrısı
Hindistan, Oxford/AstraZeneca aşısının üreticisi Serum Enstitüsünün aşı ihracını durdurdu
Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 877 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Lübnan'da ekonomik kriz ve işsizlik nedeniyle gösteri düzenlendi

Lübnan'da ekonomik kriz ve işsizlik nedeniyle gösteri düzenlendi

Lübnan'da çadır kamplarda yaşayan Suriyeli mültecilerin kış çilesi

İsrail güçleri Batı Şeria'da 16 Filistinliyi yaraladı

Suriye muhalefetinden Lübnan'da mülteci kampının yakılmasıyla ilgili BM'ye mektup

Suriye muhalefetinden Lübnan'da mülteci kampının yakılmasıyla ilgili BM'ye mektup
BM Özel Koordinatörü'nden Lübnan'da hükümeti kuramayan siyasilere eleştiri: Biden'ı bekliyorlar

BM Özel Koordinatörü'nden Lübnan'da hükümeti kuramayan siyasilere eleştiri: Biden'ı bekliyorlar
Lübnan'da mülteci kampının yakılmasıyla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı

Lübnan'da mülteci kampının yakılmasıyla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı