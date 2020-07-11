Euro
7.76
Dolar
6.87
BIST 100
114,808.56
Altın
1,799.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Lübnan'da ekonomik kriz protesto edildi

Lübnan'ın başkenti Beyrut ile Trablusşam ve Baalbek kentlerinde, ülkedeki ekonomik kriz ve hayat pahalılığı protesto edildi.

Hacer Başer   | 11.07.2020
Lübnan'da ekonomik kriz protesto edildi

Beyrut

Beyrut sokaklarında yürüyüş yapan göstericiler, hayat pahalılığına ve bankaların mali politikalarına tepki gösterdi.

Ülkenin kuzeyindeki Trablusşam kentinde "Hayallerimizi Çalamayacaksınız" isimli gösteriler yapıldı.

Baalbek de benzer gösterilere sahne oldu.

Ekonomik kriz ve hayat pahalılığı

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'ın ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizlerden birini yaşıyor.

Sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvuran bankalar, aylardan beri yurt dışı havalelerini askıya alarak, müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirdi.

Yerel para birimi Lübnan lirası, Merkez Bankası kuru sabit tutsa da her geçen gün değer kaybediyor. Resmi kura göre 1 ABD doları, 1500 Lübnan lirası olmasına rağmen karaborsada 8 bin lira civarında işlem görüyor.

Ülkedeki 675 bin Lübnan lirası olan asgari ücret, 1992'den beri değişmeyen Merkez Bankasının resmi kurunda yaklaşık 450 dolara tekabül ediyor.

Ülkede dolarla işlem gören yakıt maddesi teminindeki sıkıntılar nedeniyle uzun süreli elektrik kesintileri yaşanıyor. Son zamanlarda başkent Beyrut'a günde 6, diğer bölgelere ise 4 saat elektrik verilebiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları arttı
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 44 bin 798'e çıktı
Türkiye'de Kovid-19 tespit edilenlerden 193 bin 217'si iyileşti
Okinawa'daki ABD üslerinde Kovid-19 salgını
ABD'de son 24 saatte Kovid-19'dan 851 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Lübnan'da ekonomik kriz protesto edildi

Lübnan'da ekonomik kriz protesto edildi

Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden Ermeni asıllı sunucu mahkemeye sevk edildi

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları arttı

Lübnan'da yeni kriz: Günün 20 saati elektrik yok

Lübnan'da yeni kriz: Günün 20 saati elektrik yok
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, ABD Merkez Kuvvetler Komutanıyla askeri iş birliğini görüştü

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, ABD Merkez Kuvvetler Komutanıyla askeri iş birliğini görüştü
Lübnan'da protestolar eşliğinde kurulan 'kurtarma hükümetinin' vadesi doldu mu?

Lübnan'da protestolar eşliğinde kurulan 'kurtarma hükümetinin' vadesi doldu mu?