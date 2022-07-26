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Galatasaray’ın yeni transferi Leo Dubois, takımın Avusturya’daki kampında antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlıyor
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Dünya

Lübnan'da ekmek krizinin ardından Meclis devreye girdi

Ülke genelinde dünden bu yana devletin sübvanse ettiği unun fırıncılara verilmemesi nedeniyle fırınların önünde uzun kuyruklar oluştu.

İdiris Okuduci   | 26.07.2022
Lübnan'da ekmek krizinin ardından Meclis devreye girdi

Beyrut

Lübnan'da buğday sıkıntısı nedeniyle fırınlar önünde uzun kuyruklar oluşması üzerine Meclis, Dünya Bankası'ndan 150 milyon dolarlık kredi alımını onayladı.

Ukrayna-Rusya Savaşı'nın patlak verdiği şubat ayından bu yana Lübnan'da farklı aralıklarla buğday krizi nedeniyle un tedarikinde sıkıntı yaşayan fırınlar ya kepenk kapatıyor ya da üretime ara veriyor.

Ülke genelinde dünden bu yana devletin sübvanse ettiği unun fırıncılara verilmemesi nedeniyle fırınların önünde uzun kuyruklar oluştu.

Yaşanan kriz sonrası Meclisi, buğday alımı konusunda özel bir oturum düzenledi.

Oturumdan sonra yapılan yazılı açıklamada, Meclisin, Dünya Bankası'ndan buğday alımı için 150 milyon dolarlık kredi çekilmesine onay verdiği bildirildi.

"Sübvanse kaldırılsın" tartışması

Lübnan'da fırınlarda satılan ekmek üretiminde kullanılan buğday, Merkez Bankası'ndan sübvanse edilerek satın alınıyor.

Ancak Lübnan'ın 2019'dan bu yana içinde bulunduğu ekonomik kriz, sübvansenin gerçekleşmesini aksatıyor.

Özgür Yurtseverler Hareketi Partisi lideri Cibran Basil, Mecliste bugün yapılan oturumun ardından, devletin uyguladığı sübvansenin kaldırılması gerektiğini söyledi.

Başbakan Necib Mikati de Basil'in önerisini memnuniyetle karşıladıklarını ancak sübvansenin kaldırılması kararını Meclisin alabileceğini belirtti.

Meclis Başkanı Nebih Berri ise bunun bir dayatma olduğunu, kararı Meclisin değil hükümetin alması gerektiğini ifade etti.

Ticaret Bakanı Emin Selam, 18 Haziran'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, piyasanın ihtiyaç duyduğu buğdayın yalnızca yüzde 10'unu üretebildiklerini ve geriye kalanının dışarıdan temin edildiğini söylemişti.


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