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Dünya

Lübnan'da ağırlaşan yaşam şartları protesto edildi

Beyrut'ta tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşayan ülke protesto edildi.

Abdelrahman Fathy Ramadan Mohamed,Gülşen Topçu   | 03.10.2020
Lübnan'da ağırlaşan yaşam şartları protesto edildi

Beyrut

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yüzlerce kişi, tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşayan ülkede, yaşam şartlarının ağırlaşmasını protesto etti.

Çok sayıda gösterici, Beyrut'un batısındaki Suknetu'l-Hulu bölgesinden Hamra Caddesi'ndeki Lübnan Merkez Bankasına doğru yürüyüş düzenledi.

Devletin mali politikalarını kınayan sloganlar atan göstericiler, üzerinden "Temel gıda maddelerinden değil iktidardan desteği çekin" yazılı dövizler taşıdı.

İlaç başta olmak üzere bazı ürünlerin ithalatçılarına halen resmi dolar kuru üzerinden kredi temin eden Lübnan Merkez Bankası, ağustos ayında rezervlerdeki sert düşüş nedeniyle ilaç gibi temel ihtiyaç maddelerini sübvansiyona devam edemeyeceği uyarısında bulunmuştu.

Kamu borcunun 90 milyar doları aştığı Lübnan, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizlerden birini yaşıyor.

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