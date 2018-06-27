Lübnan ve Tunus'tan Erdoğan'a tebrik

İSTANBUL

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim zaferinden dolayı kutladı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, 24 Haziran'daki seçim zaferinden dolayı tebrik etti.

Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir tebrik mesajı yolladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 24 Haziran seçimlerindeki başarısından dolayı tebrik eden es-Sibsi, Tunus-Türkiye ilişkilerinin önümüzdeki süreçte daha da güçleneceğini vurguladı.



Muhabir: Gülsüm İncekaya