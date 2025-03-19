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Dünya

Lübnan-Suriye sınırında yeni çatışmalar başladı

Lübnan ile Suriye sınırındaki Havş es-Sayyid Ali bölgesinde yeni çatışmaların başladığı bildirildi.

Ahmet Karaahmet  | 19.03.2025 - Güncelleme : 19.03.2025
Lübnan-Suriye sınırında yeni çatışmalar başladı

Beyrut

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, Suriye ile Lübnan arasında sınır hattında yaşanan yeni gelişmelere işaret edildi.

Suriye sınır hattındaki Havş es-Seyyid Ali ve Maşrafa beldelerinde yeni çatışmaların başladığı aktarılan haberde, söz konusu çatışmaların "Lübnanlı aşiretler ile Suriyeli gruplar arasında" çıktığı iddia edildi.

Suriye makamlarından ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Suriye resmi haber Ajansı SANA'nın haberine göre, Lübnan’ın kuzeyindeki El-Kasr kasabasında konuşlu Hizbullah mensupları, Suriye’nin Humus kırsalındaki Zeyta ve Mısriyye köylerini topçu atışları ve ağır makineli tüfeklerle hedef aldı.

SANA'nın, 16 Mart'ta Savunma Bakanlığı Medya Ofisi'ne dayandırdığı haberinde, Hizbullah mensuplarının Suriye ordusuna ait 3 askeri pusuya düşürdükten sonra Lübnan'a kaçırdığı ve burada infaz ettiği belirtilmişti.

Hizbullah ise Suriye-Lübnan sınırında yaşanan olaylarla hiçbir ilgilerinin olmadığını savunmuştu.

Suriye ordusunun sınır hattında 3 askerinin öldürülmesinin ardından, Lübnan'ın doğusundaki sınır hattında karşılıklı top ve roket atışları yapılmıştı.

Suriye ve Lübnan savunma bakanları, 17 Mart'ta yaptıkları telefon görüşmesinin ardından ateşkes ve sınır hattında gerilimi önleme konusunda mutabık kaldıklarını açıklamıştı.

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