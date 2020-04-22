Euro
7.57
Dolar
6.97
BIST 100
97,619.00
Altın
1,686.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Lübnan parlamentosundan Hint keneviri ekimine onay

Lübnan parlamentosunda, tıbbi ve endüstriyel amaçlı kullanım için Hint keneviri ekimini serbest bırakan yasa tasarısı kabul edildi.

Ali Semerci,Gülşen Topçu   | 22.04.2020
Lübnan parlamentosundan Hint keneviri ekimine onay

Lebanon

Lübnan parlamentosunda, tıbbi ve endüstriyel amaçlı kullanım için Hint keneviri ekimini serbest bırakan yasa tasarısı kabul edildi.

Parlamentoda, Hint kenevirinin ekiminin serbest bırakılmasını öngören yasa tasarısının oylamasının yapıldığı oturumda, Parlamento Başkanı Nebih Berri, İlerici Sosyalist Partisi Bloku (9 milletvekili) ve Cibran Basil'in önderliğini yaptığı Güçlü Lübnan Bloku (29 milletvekili) evet oyu kullandı.

Tarım Bakanı Abbas Murteza, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, meclisin tasarıyı onaylamasıyla birlikte Beka Vadisi'nde yeni bir ekonomik kalkınma dönemi başlayacağını ifade etti.

Lübnan Ketaib Partisi Milletvekili İlyas Hankeş, ek gelir kalemlerine ve gençler için istihdam alanları oluşturulmasına gerek duyulan bir dönemde, söz konusu yasanın, Lübnan'ın dünya tarım endüstrisindeki yerini güçlendireceğini belirtti.

Birleşmiş Milletler 2017'de, Lübnan'ın esrar üretiminde dünyada dördüncü sırada yer aldığını duyurmuştu.

Lübnan İç Güvenlik Güçleri, 10 Nisan'da gerçekleştirdikleri ülke tarihinin en büyük operasyonuyla, yaklaşık 25 ton esrar ele geçirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 166 kişi öldü
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
ABD'nin Missouri eyaleti, Kovid-19 salgını nedeniyle Çin'e dava açtı
ABD'li Senatör Cotton, Çin'i, Kovid-19 salgınının kaynağını gizlemekle suçladı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından Buca Ceza İnfaz Kurumundaki Kovid vakalarına ilişkin açıklama

Benzer haberler

Lübnan parlamentosundan Hint keneviri ekimine onay

Lübnan parlamentosundan Hint keneviri ekimine onay

TİKA'nın Kovid-19'la mücadele eden Lübnan'a tıbbi yardımları sürüyor

Fas, Kuveyt ve Katar'da Kovid-19 sebebiyle can kayıpları artıyor

TİKA'dan Kovid-19'la mücadele eden Lübnan'a tıbbi yardım

TİKA'dan Kovid-19'la mücadele eden Lübnan'a tıbbi yardım
Lübnan ve Kuveyt'te koronavirüsten ölümler arttı

Lübnan ve Kuveyt'te koronavirüsten ölümler arttı
Arap ülkelerinde Kovid-19 vakaları arttı

Arap ülkelerinde Kovid-19 vakaları arttı