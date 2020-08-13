Euro
8.67
Dolar
7.33
BIST 100
1,114.40
Altın
1,922.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Lübnan Meclisi, Beyrut'ta 15 günlük olağanüstü hal ilan etti

Meclis, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamaya tepki olarak çekilme kararı alan 8 milletvekilinin istifasını onayladı.

Mahmut Geldi   | 13.08.2020
Lübnan Meclisi, Beyrut'ta 15 günlük olağanüstü hal ilan etti

Beyrut

Beyrut Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlamanın ardından ilk kez toplanan Lübnan Meclisi, başkent Beyrut'ta bugünden geçerli olmak üzere 15 gün süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

Meclis, Beyrut Limanı'ndaki büyük patlamanın ardından başkentteki Birleşmiş Milletler Bilim Eğitim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) binasında toplandı.

Devlet televizyonundan canlı yayınlanan toplantıda, Meclis, patlama günü Savunma Bakanlığı tarafından duyurulan 2 haftalık OHAL durumunu bugünden başlamak üzere 15 gün için onayladı.

Toplantıda ayrıca limandaki patlamaya tepki olarak parlamentodan çekilme kararı alan 8 milletvekilinin istifası da onaylandı.

Böylece 128 üyeli Lübnan Meclisi'ndeki milletvekili sayısı 120'ye gerilemiş oldu.

Meclis Başkanı Berri'den "sivil devlet ve yeni seçim yasası" vurgusu

Meclis Başkanı Nebih Berri, toplantıda yaptığı konuşmada, milletvekilleri Sami Cemayel, Nedim Cemayel, İlyas Hankeş, Paula Yakubyan, Mişel Muavvıd, Name Efram, Henri Helv ve Mervan Hammade'nin istifalarının kabul edildiğini açıkladı.

Ülkede reformları hayata geçirme ve yolsuzlukla mücadele edecek yeni bir hükümet kurma konusunda hızlı davranılması çağrısında bulunan Berri, "Ülke şu anda son nefeslerini alıp veriyor, bizim ise elimizde sivil devlet ve mezhepsel engellerden uzak yeni seçim yasasıyla cerrahi ameliyat gerçekleştirme dışında bir seçeceğimiz yok." dedi.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 171 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı ve 30-40 kişinin kayıp olduğu belirtilirken, yaralılardan 120'sinin yoğun bakımdaki tedavilerinin sürdüğü ve 1500 civarında da özel tedavi isteyen yaralı bulunduğu aktarılmıştı.

Lübnan resmi makamları, patlamaya saldırıdan ziyade "ihmalin yol açtığını" değerlendirmiş, bunun üzerine Lübnan sokağında sorumluların cezalandırılmasını talep eden protestolar yaşanmıştı.

Protestolar sonucunda, Lübnan Başbakanı Hassan Diyab hükümeti Cumhurbaşkanı'na istifasını sunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'da antikor teslerine başlanacak
Bakan Koca'dan çocuklar ve gençlere 'kurallara uyun' çağrısı
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 19 bini aştı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 907 bini geçti
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz: Tedbirlerde vitesi büyütmeye ihtiyacımız var

Benzer haberler

Lübnan Meclisi, Beyrut'ta 15 günlük olağanüstü hal ilan etti

Lübnan Meclisi, Beyrut'ta 15 günlük olağanüstü hal ilan etti

Beyrut patlaması Diyab hükümetinin sonunu getirdi

Lübnanlı uzmanlardan Türkiye'nin desteğine övgü, Macron'un Beyrut ziyaretindeki tavrına eleştiri

Beyrut Limanı'yla birlikte Lübnan'daki Fransız manda düzeni yıkıldı

Beyrut Limanı'yla birlikte Lübnan'daki Fransız manda düzeni yıkıldı
Lübnan Sağlık Bakanı'ndan patlamanın ilk anından itibaren ülkesinin yanında yer alan Türkiye'ye teşekkür

Lübnan Sağlık Bakanı'ndan patlamanın ilk anından itibaren ülkesinin yanında yer alan Türkiye'ye teşekkür
Türkiye Beyrut'taki sembol mabetlerin onarımına talip

Türkiye Beyrut'taki sembol mabetlerin onarımına talip